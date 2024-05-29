25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин провел тренировку у себя дома.

Об этом сообщила жена вратаря Анастасия, которая опубликовала соответствующее видео в своем Instagram:

«Когда температура не является помехой для тренировок. Так тобою горжусь», – подписала сториз Анастасия.

Впервые о болезни Лунина заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции 27 мая. С тех пор Андрей так и не тренировался с основной командой «Реала».

1 июня королевский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов 2023/24 против «Боруссии» Дортмунд на «Уэмбли» в Лондоне.

ВИДЕО. Лунин с температурой провел тренировку у себя дома