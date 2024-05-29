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  4. ВИДЕО. Лунин с температурой провел тренировку у себя дома
Испания
29 мая 2024, 17:29 |
999
1

ВИДЕО. Лунин с температурой провел тренировку у себя дома

Соответствующее видео в своем Instagram опубликовала жена Андрея Анастасия

29 мая 2024, 17:29 |
999
1
ВИДЕО. Лунин с температурой провел тренировку у себя дома
Instagram. Андрей Лунин

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин провел тренировку у себя дома.

Об этом сообщила жена вратаря Анастасия, которая опубликовала соответствующее видео в своем Instagram:

«Когда температура не является помехой для тренировок. Так тобою горжусь», – подписала сториз Анастасия.

Впервые о болезни Лунина заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции 27 мая. С тех пор Андрей так и не тренировался с основной командой «Реала».

1 июня королевский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов 2023/24 против «Боруссии» Дортмунд на «Уэмбли» в Лондоне.

ВИДЕО. Лунин с температурой провел тренировку у себя дома

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видео Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) болезнь Реал Мадрид Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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serhiy
Напевно 36,7 . Не проходить по стандартах )
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