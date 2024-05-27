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  4. Анчелотти заявил, что Лунин может пропустить финал ЛЧ. Что случилось?
Лига чемпионов
27 мая 2024, 12:19 |
1188
2

Анчелотти заявил, что Лунин может пропустить финал ЛЧ. Что случилось?

У украинского вратаря температура

27 мая 2024, 12:19 |
1188
2
Анчелотти заявил, что Лунин может пропустить финал ЛЧ. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что сегодня у украинского вратаря температура.

«У Андрея Лунина сегодня температура, я надеюсь, что он выздоровеет до финала на «Уэмбли» – заявил Анчелотти.

Лунин после финала Лиги чемпионов 1 июня отправится в расположение сборной Украины для подготовки к Евро-2024.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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serhiy
Ага,ага. Я вже повірив. Я вже писав - забиваю на Луніна якщо він не зіграє в фіналі і залишиться в Реалі. То треба бути такою тряпкою, а не мужиком ,щоб з тебе старе одоробло так знущалося а ти мав хороші пропозиції і закривав на все очі.
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+1
Falko
Анчелотті: У Луніна температура.
Лунін: Шо?
Анчелотті: Я сказав, температура.
Ответить
+1
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