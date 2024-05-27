Анчелотти заявил, что Лунин может пропустить финал ЛЧ. Что случилось?
У украинского вратаря температура
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что сегодня у украинского вратаря температура.
«У Андрея Лунина сегодня температура, я надеюсь, что он выздоровеет до финала на «Уэмбли» – заявил Анчелотти.
Лунин после финала Лиги чемпионов 1 июня отправится в расположение сборной Украины для подготовки к Евро-2024.
Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.
🎙| Ancelotti: "Lunin has a fever today, hopefully he will recover before Saturday." pic.twitter.com/tww8iiKxUD— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 27, 2024
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Анчелотті: Я сказав, температура.