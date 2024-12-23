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Англия
23 декабря 2024, 09:53 | Обновлено 23 декабря 2024, 10:08
566
0

Выйдет на третье место? Салах продолжает переписывать историю Ливерпуля

Египетский футболист забил 229 голов за время выступлений в футболке «мерсисайдцев»

23 декабря 2024, 09:53 | Обновлено 23 декабря 2024, 10:08
566
0
Выйдет на третье место? Салах продолжает переписывать историю Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

22 декабря состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». В зрелищном поединке сильнее оказались гости – победили 6:3.

В этой встрече лидер «мерсисайдцев» Мохамед Салах оформил дубль и отметился двумя результативными передачами. Египетский футболист забил 228-й и 229-й гол в футболке «Ливерпуля» и обогнал Билли Лидделла в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба. Если Салах забьет 12 мячей, то сможет сравняться с Гордоном Ходжсоном и разделить с ним третье место.

В этом сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 16 матчей в чемпионате – забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Египтянин единолично возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

Рейтинг лучших бомбардиров за всю историю «Ливерпуля»

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Мохамед Салах Иан Раш рекорд статистика Тоттенхэм Тоттенхэм - Ливерпуль
Микола Титюк Источник
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