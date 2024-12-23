Выйдет на третье место? Салах продолжает переписывать историю Ливерпуля

22 декабря состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». В зрелищном поединке сильнее оказались гости – победили 6:3.

В этой встрече лидер «мерсисайдцев» Мохамед Салах оформил дубль и отметился двумя результативными передачами. Египетский футболист забил 228-й и 229-й гол в футболке «Ливерпуля» и обогнал Билли Лидделла в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба. Если Салах забьет 12 мячей, то сможет сравняться с Гордоном Ходжсоном и разделить с ним третье место.

В этом сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 16 матчей в чемпионате – забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Египтянин единолично возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

Рейтинг лучших бомбардиров за всю историю «Ливерпуля»