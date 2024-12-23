«Остановил войну» Легионер из УПЛ рассказал, как звезда Челси изменил жизнь

Легионер «Кривбасса» Жан По рассказал, как легендарный форвард «Челси» Дидье Дрогба остановил войну в Кот-д'Ивуаре. Футболист заявил, что мнение Дидье было очень влиятельным на родине.

– Дрогба – самый крутой футболист Кот-д’Ивуара?

– Дрогба – это один из самых уважаемых людей в моей стране, ведь когда-то он смог остановить гражданскую войну. В тот трудный период юг страны продолжал играть в футбол и спокойно жить. Когда Дрогба пришел в национальную сборную, он, можно так сказать, привел с собой опытных сильных игроков, игравших в то время в топовых клубах мира. Честно говоря, мы никогда не могли подумать, что они согласились играть за нашу сборную в военное время.

Впоследствии они создали большую мощную команду, которая начала побеждать и играть на Чемпионатах мира. Все без исключения уважают и восхищаются Дрогбой. Он оказывает мощное влияние на людей, поэтому после одной важной победной игры Дрогба обратился ко всем людям и попросил остановить кровопролитие. После его речи люди задумались и провели переговоры, приведшие к заключению мира.

Гражданская война на родине Жана По продолжалась с 2002 по 2007 год. Сейчас на территории нашей страны тоже идет война.Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.