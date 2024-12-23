Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Остановил войну» Легионер из УПЛ рассказал, как звезда Челси изменил жизнь
Другие новости
23 декабря 2024, 09:59 |
844
0

«Остановил войну» Легионер из УПЛ рассказал, как звезда Челси изменил жизнь

Жан По гордиться своим соотечественником

23 декабря 2024, 09:59 |
844
0
«Остановил войну» Легионер из УПЛ рассказал, как звезда Челси изменил жизнь
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дрогба

Легионер «Кривбасса» Жан По рассказал, как легендарный форвард «Челси» Дидье Дрогба остановил войну в Кот-д'Ивуаре. Футболист заявил, что мнение Дидье было очень влиятельным на родине.

– Дрогба – самый крутой футболист Кот-д’Ивуара?

– Дрогба – это один из самых уважаемых людей в моей стране, ведь когда-то он смог остановить гражданскую войну. В тот трудный период юг страны продолжал играть в футбол и спокойно жить. Когда Дрогба пришел в национальную сборную, он, можно так сказать, привел с собой опытных сильных игроков, игравших в то время в топовых клубах мира. Честно говоря, мы никогда не могли подумать, что они согласились играть за нашу сборную в военное время.

Впоследствии они создали большую мощную команду, которая начала побеждать и играть на Чемпионатах мира. Все без исключения уважают и восхищаются Дрогбой. Он оказывает мощное влияние на людей, поэтому после одной важной победной игры Дрогба обратился ко всем людям и попросил остановить кровопролитие. После его речи люди задумались и провели переговоры, приведшие к заключению мира.

Гражданская война на родине Жана По продолжалась с 2002 по 2007 год. Сейчас на территории нашей страны тоже идет война.Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

По теме:
Звезда Шахтера и лидер Александрии. Маркевич назвал лучших легионеров УПЛ
Без игроков Динамо. Леоненко назвал лучших легионеров УПЛ
«Наслаждался футболом 65 минут». Слот – о сумасшедшем матче Ливерпуля
Жан-Морель По Дидье Дрогба Кривбасс Кривой Рог Челси Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Барселоны нашел позитив в поражении от Атлетико в Ла Лиге
Футбол | 23 декабря 2024, 09:43 0
Лидер Барселоны нашел позитив в поражении от Атлетико в Ла Лиге
Лидер Барселоны нашел позитив в поражении от Атлетико в Ла Лиге

Роберт Левандонски считает, что провал в матче 18 тура Ла Лиги станет для них уроком

Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе
Бокс | 22 декабря 2024, 10:15 6
Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе
Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе

Легенда бокса хочет увидеть мегафайт Джошуа – Фьюри

Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Футбол | 22.12.2024, 17:10
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Усик ответил на вопрос, какого супертяжа никогда бы не победил
Бокс | 23.12.2024, 04:44
Усик ответил на вопрос, какого супертяжа никогда бы не победил
Усик ответил на вопрос, какого супертяжа никогда бы не победил
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
Бокс | 23.12.2024, 07:58
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
21.12.2024, 10:32 32
Футбол
Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?
Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?
22.12.2024, 13:24 1
Бокс
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
22.12.2024, 01:31 163
Бокс
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
22.12.2024, 18:00 2
Футбол
ФОТО. Ожидается положительный тест для Усика. Фаны Челси - о визите Мудрика
ФОТО. Ожидается положительный тест для Усика. Фаны Челси - о визите Мудрика
22.12.2024, 16:07 2
Футбол
Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта
Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта
21.12.2024, 12:50 12
Футбол
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
21.12.2024, 21:42 8
Футбол
«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
22.12.2024, 02:45 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем