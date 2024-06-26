Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче первого раунда украинка сразится с Дианой Шнайдер (№49 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с испанкой Паулой Бадосой (№113 WTA).

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