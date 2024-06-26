Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Бад-Хомбурге
26 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).
В матче первого раунда украинка сразится с Дианой Шнайдер (№49 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с испанкой Паулой Бадосой (№113 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони отметил мощность Владимира Кличко
Роберто Ривелино не впечатлил первый сезон Трубина за «Бенфику»