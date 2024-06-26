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  4. Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 июня 2024, 09:53 |
262
0

Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Бад-Хомбурге

26 июня 2024, 09:53 |
262
0
Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремська

26 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче первого раунда украинка сразится с Дианой Шнайдер (№49 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с испанкой Паулой Бадосой (№113 WTA).

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Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Бад-Хомбург Диана Шнайдер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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