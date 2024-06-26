Максим ФЕЩУК: «Верю в победу наших казаков»

Бывший украинский футболист Максим Фещук поделился ожиданиями от матча сборной Украины против национальной команды Бельгии в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Ожидания только одни: верю в победу наших казаков. Это один результат, который удовлетворяет меня. Почему не сыграть на победу? Даже в случае ничьей, я себе так насчитал, мы можем иметь четвертое место, если Румыния и Словакия также сыграют вничью. Где-то ничейный результат, наверное, был бы неплохим, но для чего играть так, когда надо играть на победу? В принципе, так, как футболисты сборной Украины в интервью рассказывают.

Я, честно говоря, ожидал немного более качественной игры со стороны нашей сборной. На самом деле, потому что очень классные футболисты и классная команда. Возможно, у всех болельщиков даже немножко завышенные ожидания. Но это заслуга ребят, что они подняли так планку, подняли ожидания от них. Поэтому я еще раз говорю, Бельгия – это топ-команда.

При всем уважении к Румынии и Словакии – это совсем другой уровень. Вернусь к нашей товарищеской игре с немцами, где мы сыграли 0:0. Такого плана можно где-то с бельгийцами сравнить. Надо сыграть на результат. Здесь и от тренеров будет многое зависеть. Правильно подобрать стартовый состав, все рассчитать, все посчитать. Нужно играть на результат».

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.