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  4. Максим ФЕЩУК: «Верю в победу наших казаков»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 13:38 |
379
1

Максим ФЕЩУК: «Верю в победу наших казаков»

Бывший украинский футболист поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Бельгии

26 июня 2024, 13:38 |
379
1
Максим ФЕЩУК: «Верю в победу наших казаков»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший украинский футболист Максим Фещук поделился ожиданиями от матча сборной Украины против национальной команды Бельгии в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Ожидания только одни: верю в победу наших казаков. Это один результат, который удовлетворяет меня. Почему не сыграть на победу? Даже в случае ничьей, я себе так насчитал, мы можем иметь четвертое место, если Румыния и Словакия также сыграют вничью. Где-то ничейный результат, наверное, был бы неплохим, но для чего играть так, когда надо играть на победу? В принципе, так, как футболисты сборной Украины в интервью рассказывают.

Я, честно говоря, ожидал немного более качественной игры со стороны нашей сборной. На самом деле, потому что очень классные футболисты и классная команда. Возможно, у всех болельщиков даже немножко завышенные ожидания. Но это заслуга ребят, что они подняли так планку, подняли ожидания от них. Поэтому я еще раз говорю, Бельгия – это топ-команда.

При всем уважении к Румынии и Словакии – это совсем другой уровень. Вернусь к нашей товарищеской игре с немцами, где мы сыграли 0:0. Такого плана можно где-то с бельгийцами сравнить. Надо сыграть на результат. Здесь и от тренеров будет многое зависеть. Правильно подобрать стартовый состав, все рассчитать, все посчитать. Нужно играть на результат».

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Максим Фещук
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Это где он увидел в нашей команде казаков? Один Ярмоленко заслуживает на такое почетное звание, остальные - зажравшиеся мажоры, которые думают только о деньгах и ни о чем более.... Матч с Бельгией будет тому подтверждением. Ахметов не отвалит игрокам сборной Белгии по 5 лимонов зелени за сдачу нам игры, как это сделала расея в игре ЧМ в 2018 году в игре  с испанцами, Ахметову этот ЧЕ до фонаря....
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