Левандовски назвал фаворита Евро-2024

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, кого считает главным фаворитом Евро-2024:

«Кто победит на Евро? Испания, потому что эта команда продемонстрировала много качества в первых встречах и очень хорошо играет в обороне, и вместе с тем забила много голов.

Как по мне, у Испании наибольшие шансы выиграть чемпионат Европы. Но есть также Германия или Франция. В одном матче может произойти многое, и иногда везение также играет свою роль».

Напомним, вчера Польша завершила выступления на Евро-2024 ничьей 1:1 с Францией.