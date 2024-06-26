Чемпионат Европы26 июня 2024, 15:26 |
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Левандовски назвал фаворита Евро-2024
Форвард сборной Польши ставит на Испанию
26 июня 2024, 15:26 |
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Лидер сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, кого считает главным фаворитом Евро-2024:
«Кто победит на Евро? Испания, потому что эта команда продемонстрировала много качества в первых встречах и очень хорошо играет в обороне, и вместе с тем забила много голов.
Как по мне, у Испании наибольшие шансы выиграть чемпионат Европы. Но есть также Германия или Франция. В одном матче может произойти многое, и иногда везение также играет свою роль».
Напомним, вчера Польша завершила выступления на Евро-2024 ничьей 1:1 с Францией.
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Комментарии 1
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левандовски, а почему Украина не может выиграть ??!! тебе это не приходило на ум ??
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