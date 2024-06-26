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  4. Левандовски назвал фаворита Евро-2024
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 15:26 |
1354
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Левандовски назвал фаворита Евро-2024

Форвард сборной Польши ставит на Испанию

26 июня 2024, 15:26 |
1354
1
Левандовски назвал фаворита Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, кого считает главным фаворитом Евро-2024:

«Кто победит на Евро? Испания, потому что эта команда продемонстрировала много качества в первых встречах и очень хорошо играет в обороне, и вместе с тем забила много голов.

Как по мне, у Испании наибольшие шансы выиграть чемпионат Европы. Но есть также Германия или Франция. В одном матче может произойти многое, и иногда везение также играет свою роль».

Напомним, вчера Польша завершила выступления на Евро-2024 ничьей 1:1 с Францией.

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Роберт Левандовски сборная Польши по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: Sport.es
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KirTheKing
левандовски, а почему Украина не может выиграть ??!! тебе это не приходило на ум ??
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