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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона Европы-2020
Италия
26 июня 2024, 13:38 |
585
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона Европы-2020

Андреа Белотти перешел в «Комо»

26 июня 2024, 13:38 |
585
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона Европы-2020
ФК Комо. Андреа Белотти

Новичок Серии А, «Комо», официально сообщил о подписании форварда «Ромы» Андреа Белотти. Контракт рассчитан на два года – до лета 2026 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 4 миллиона евро плюс 1 миллион бонусов.

Вторую половину прошлого сезона Белотти провел в аренде в «Фиорентине». Суммарно на счету 30-летнего форварда 10 голов и 3 ассиста в 46 матчах во всех турнирах в сезоне 2023/2024.

Напомним, Белотти является победителем Евро-2020 в составе сборной Италии. Суммарно на его счету 12 голов в 44 матчах за национальную команду.

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Андреа Белотти Комо Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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