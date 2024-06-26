ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона Европы-2020

Новичок Серии А, «Комо», официально сообщил о подписании форварда «Ромы» Андреа Белотти. Контракт рассчитан на два года – до лета 2026 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 4 миллиона евро плюс 1 миллион бонусов.

Вторую половину прошлого сезона Белотти провел в аренде в «Фиорентине». Суммарно на счету 30-летнего форварда 10 голов и 3 ассиста в 46 матчах во всех турнирах в сезоне 2023/2024.

Напомним, Белотти является победителем Евро-2020 в составе сборной Италии. Суммарно на его счету 12 голов в 44 матчах за национальную команду.