Венгрия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Второй игровой день на Евро-2024 стартует матчем группы A между Венгрией и Швейцарией. Игра начнется в 16:00. Ожидается, что обе команды будут цеплять за второе место группы после Германии.

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Вчера немцы разгромили Шотландию 5:1.

В новости будут появляться голы матча, а также обзор встречи.