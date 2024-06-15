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  4. Венгрия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 16:11 |
387
0

Венгрия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Второй матч на чемпионате Европы в Германии

15 июня 2024, 16:11 |
387
0
Венгрия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УЕФА

Второй игровой день на Евро-2024 стартует матчем группы A между Венгрией и Швейцарией. Игра начнется в 16:00. Ожидается, что обе команды будут цеплять за второе место группы после Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вчера немцы разгромили Шотландию 5:1.

В новости будут появляться голы матча, а также обзор встречи.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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