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  4. Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 10:07 |
3354
4

Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии

Экс-тренер национальной команды выделил Лунина, Судакова, Мудрика и Цыганкова

18 июня 2024, 10:07 |
3354
4
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

«Ужасное настроение после игры. Столько ошибок делать, как делала сборная Украины... В первом тайме мы проиграли тактически. Румыны отдали нам мяч и как только мы переходили на их половину поля, они начинали прессинговать. У сборной Украины не было ни одного голевого момента. Только два удара по воротам и все!

Лунин считает себя великим вратарем? Выбей мяч куда-нибудь, когда тяжелый эпизод, а он хочет своему отдать. Отдал – тут же атака и забили... Куда он выбивал? Этот гол его ошибка. Второй гол Лунин пропустил под руками... Для чего говорить, что он лучше Куртуа? Лунину нужно уходить из «Реала», или он будет сидеть на скамейке запасных и получать эти миллионы.

Судков: говорят, за ним наблюдают европейские клубы, а вы видели Судакова в этом матче? Он должен вести игру, быть активным. Что в результате? Ничего! Не знаю, за что его хотят купить.

Цыганков – вообще, ужас. Не знаю, кто его хочет купить. Довбик тоже себя не показал. Хоть кто-то из сборной Украины должен был показать уровень. Этого не сделал никто. Мудрик – тоже ноль. Играя в АПЛ, нужно показывать класс.

Футбол – агрессивный вид спорта. У наших сборников агрессии ноль целых и ноль десятых. Я разрывался на поле, когда играл и что-то не получалось. Если спросить у этих ребят хотели ли они сегодня выиграть, что они скажут?! Они перекатывали мяч на своей половине. Получается, что тренер сборной Румынии Йорданеску тактически переиграл Реброва», – сказал Сабо.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.

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Йожеф Сабо Артем Довбик Михаил Мудрик Виктор Цыганков Георгий Судаков Андрей Лунин сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Дмитро Олійник Источник: 1927.kiev.ua
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Комментарии 4
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Ukraine
Навіщо всі ці відбірні матчі, кваліфікації, ліги націй, товариські матчі, ...
Якщо в клювий матч ЧЕ - вийти і попередні передачі катати, або через заднього... ?
В чому логіка?
Команда не підготовлена для ЧЕ 2024
Це шок
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+4
Xvalenok03
Короче. Дед по всем звездам прошелся.
Ответить
+1
yurchik553
В поразці України винні румуни, дуже гарно грали 
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+1
Перець
Все по ділу сказав як відрізав
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+1
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