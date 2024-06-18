18 июня в 16:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25.

В этом раунде участвуют 12 команд, которые будут поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги Европы 11 и 18 июля 2024 года.

12 команд разделены на равное количество сеяных и незасеянных команд (по 6).

Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.

Жеребьевка Q1 Лиги Европы. Начало сезона. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 18 июня в 15:00

Лига Европы 2024/25. Жеребьевка Q1

Матчи: 11 и 18 июля 2024 года

Сеяные:

Шериф Тирасполь (Молдова)

Марибор (Словения)

Тобол (Казахстан)

Висла Краков (Польша)

Пафос (Кипр)

Пакш (Венгрия)

Несеяные: