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Лига Европы
18 июня 2024, 09:50 | Обновлено 18 июня 2024, 09:57
241
1

Жеребьевка Q1 Лиги Европы. Начало сезона. Смотреть онлайн. LIVE

18 июня в 16:00 в Ньоне состоится первого раунда квалификации ЛЕ

18 июня 2024, 09:50 | Обновлено 18 июня 2024, 09:57
241
1
Жеребьевка Q1 Лиги Европы. Начало сезона. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

18 июня в 16:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25.

В этом раунде участвуют 12 команд, которые будут поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги Европы 11 и 18 июля 2024 года.

12 команд разделены на равное количество сеяных и незасеянных команд (по 6).

Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.

Жеребьевка Q1 Лиги Европы. Начало сезона. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 18 июня в 15:00

📺 Видеотрансляция

Лига Европы 2024/25. Жеребьевка Q1

Матчи: 11 и 18 июля 2024 года

Сеяные:

  • Шериф Тирасполь (Молдова)
  • Марибор (Словения)
  • Тобол (Казахстан)
  • Висла Краков (Польша)
  • Пафос (Кипр)
  • Пакш (Венгрия)

Несеяные:

  • Эльфсборг (Швеция)
  • Корвинул Хунедоара (Румыния)
  • Ботев Пловдив (Болгария)
  • Зира (Азербайджан)
  • Ружомберок (Словакия)
  • Лапи (Косово)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Xvalenok03
Вот  и еврокубки подкрались незаметно.
Только недавно финалы отыграли.
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