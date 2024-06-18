Жеребьевка Q1 Лиги Европы. Начало сезона. Смотреть онлайн. LIVE
18 июня в 16:00 в Ньоне состоится первого раунда квалификации ЛЕ
18 июня в 16:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25.
В этом раунде участвуют 12 команд, которые будут поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги Европы 11 и 18 июля 2024 года.
12 команд разделены на равное количество сеяных и незасеянных команд (по 6).
Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.
Жеребьевка Q1 Лиги Европы. Начало сезона. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 18 июня в 15:00
Лига Европы 2024/25. Жеребьевка Q1
Матчи: 11 и 18 июля 2024 года
Сеяные:
- Шериф Тирасполь (Молдова)
- Марибор (Словения)
- Тобол (Казахстан)
- Висла Краков (Польша)
- Пафос (Кипр)
- Пакш (Венгрия)
Несеяные:
- Эльфсборг (Швеция)
- Корвинул Хунедоара (Румыния)
- Ботев Пловдив (Болгария)
- Зира (Азербайджан)
- Ружомберок (Словакия)
- Лапи (Косово)
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