Игорь БЕЛАНОВ: «Звездная» болезнь на чемпионате Европы не проходит»
Обладатель «Золотого мяча» прокомментировал стартовое поражение украинцев на Евро
Результат вчерашнего матча Румыния – Украина (3:0), который был сыгран в Мюнхене на чемпионате Европы, стал настоящей сенсацией в группе. Ведь еще задолго до этого поединка фаворитом пары считались украинцы. Но футбол в очередной раз доказал, что является игрой непредсказуемой. После вчерашней игры многие специалисты пытались найти объяснение позорному поражению украинской команды, которой пророчили не только выход из группы, но и продвижение в следующие стадии турнира.
В чем же причина неожиданного фиаско? Своим видением со Sport.ua поделился обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов.
– Незадолго до старта чемпионата Европы в одном из своих комментариев я предостерегал, что главным на турнирах такого масштаба является микроклимат в команде, сосредоточенность футболистов и недопустимость проявления «звездной» болезни. Если не будет микроклимата, то никакого результата нечего и ждать. И «звездность» на чемпионатах мира и Европы не проходит. И что мы увидели в поединке с румынами? Это как раз и называется – «звездная болезнь». Она прослеживалась у половины наших «крутых» футболистов. Как ни прискорбно, но выполнять черновую работу мало кто хочет. А кому-то надо работать, делать дело! Вы меня извините, но 0:3 от Румынии – это уже неуважение не только к миллионам украинцев, которые страдают от войны, но и к тренеру и самим себе. Перед началом континентального первенства в средствах массовой информации появлялись различные публикации, которые футболистов нашей сборной явно перехвалили. А этого нельзя делать, нельзя! Нужна сдержанность в оценках, чтобы люди в сборной были как одно целое. Если этого не будет – ничего не получится.
– В период выступления сборной СССР на европейском первенстве 1988 года с микроклиматом было все в порядке?
– Конечно. У Валерия Лобановского, который для всех был авторитетом, не было любимчиков. Не было у него никаких «крутых», козырных – не было! Отсюда и результат – как в «Динамо», так и в сборной СССР. Завоевание в 1988-м серебряных медалей на чемпионате Европы в компании других мощных сборных дорогого стоит. Тогда мы не думали только о деньгах, а осознавали, что играем за честь своей страны. А сейчас все по-другому. «Звездная» болезнь, которая завирусилась у футболистов, судя по всему, не дает им покоя. То одного продают за миллионы, то другого. Вот они эти миллионы и считают, а не играют. Что мы вчера в мюнхенском матче увидели? Это был не футбол, а откровенно слабая игра. Это же не какие-то игрушки, а чемпионат Европы! Здесь нужно бороться, отдаваться в каждом матче от первой до последней секунды. Так, как это сделали те же румыны! Честно говоря, я в шоке от того, что произошло. Такого явно не ожидал. Тем более, что я от всего этого предостерегал футболистов. Обидно. Очень обидно.
– И что теперь?
– Надеюсь, после такого громкого поражения от румын многие из наших футболистов опустится с небес на землю и начнет играть в футбол, а не думать о деньгах. И еще не стоит забывать о нашей стране, которая сейчас страдает от зверской ярости страны-агрессора. Мне вспоминается 1986-й год, финальный матч Кубка кубков УЕФА с мадридским «Атлетико». Помните, что тогда было в Украине?
– Конечно. Авария на Чернобыльской АЭС...
– Ну вот... Чернобыль... Об этой техногенной катастрофе нам сказали перед матчем. После этого ребята готовы были отдать борьбе все силы без остатка, «разорвать» соперника. На кону стояла не только спортивная честь страны, но и моральная поддержка народа. Мы тогда победили испанцев 3:0, достойно выполнив свое дело. И не было у нас такого: мол, мы выиграли Кубок кубков - и теперь мы все «крутые». Нет! Ни в коем случае! Мы ведь хотели чего-то достичь в этой жизни, к чему-то стремились. А если нынешних сборников не заводит такой футбольный форум, как чемпионат Европы, то вы меня извините. Тем более, когда поражение с крупным счетом терпит от Румынии, а не от какого-то футбольного гранда. О чем еще говорит? Именно о том, что я уже сказал выше - отсутствие микроклимата и наличие «звездочки» у ряда футболистов.
И если в двух следующих матчах – со Словакией и Бельгией не произойдет переоценка ценностей и отношения к своим профессиональным обязанностям, то о чем тогда говорить?
– Что скажете о соперниках, с которыми Украине предстоит сыграть в группе?
– Слабых команд на чемпионате Европы априори быть не может. Каждый соперник проторил себе путь в финальную часть первенства уверенной игрой в отборочном цикле, что мы видели по играм сборных Словакии и Бельгии. Обе эти команды доказали свой уровень. И если кто-то отводил роль безоговорочного фаворита бельгийцам, то после вчерашнего поражения от словаков акценты в группе несколько изменились. Как изменила их и победа румын над нашей командой. Это означает, что борьба в группе будет непредсказуемой. Сборной Украины сегодня стоит забыть о вчерашней неудаче и со всей ответственностью готовиться к поединку со Словакией. Каждый из игроков сине-желтой команды должен строго придерживаться требований тренерского штаба во главе с Сергеем Ребровым. Этот тренер всего год работает со сборной и делает все возможное для ее прогресса и достижений. Поэтому несмотря на осечку в отдельно взятом матче хотел бы его поддержать. Знаю, что ему удастся вместе со своими подопечными преодолеть это непростое испытание, и несмотря на критику двигаться дальше. Футболисты после проигрыша румынам обязаны поддержать своего коуча, ведь на кону стоит многое. Очень хочется, чтобы наши сборники не думали о будущих клубных делах, а сосредоточились исключительно на делах национальной команды. И следует помнить, что отступать дальше уже некуда.
Напомним, что ранее украинский спортивный функционер Юрий Сапронов отреагировал на поражение украинцев на Евро от Румынии.
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