Юрий САПРОНОВ: «Игрок сборной Украины плакал во время разговора после игры»
Украинский спортивный функционер отреагировал на поражение от Румынии
Украинский спортивный функционер Юрий Сапронов отреагировал на поражение сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:
«Вчерашняя лента вся в высказываниях футбольных «экспертов». Просто ВСЯ страна Карлы Анчелотти, Пепы Гвардиолы и Юргены Клоппы.
Хайп. Хейт. Прямо вижу диван, надутые щеки, мизинцем козявки из носа, вытираемые о штаны, и пролитый кофе на клавиатуру. На уничтожение. Удивительно. Отовсюду бред, чушь и бессмыслица. Сборники распределены ими по бригадам ВСУ и отправлены на фронт. Стрелками и пулеметчиками. Сергей Ребров отправлен тренировать зачепиловский «Рефрижератор» в первенство закарпатской водокачки.
Алло! Это сборная нашей страны. Другой нет. Это первый матч. Да, плохо, очень плохо сыграли. Почему? Не знаю. Я не эксперт и не тренер. Возможно, перегорели, возможно, недооценили соперника. Да, не было эмоций, борьбы насмерть за каждый метр поля и самоотдачи. Еще два матча. Выводы будут сделаны, я уверен.
Я говорил по телефону с тремя игроками, которых давно и хорошо знаю. Один из них плакал. Мужик плакал. Мужик! Они подавлены.
Перестаньте хайповать, хейтить, ныть и скулить. Верим в сборную! Верим и надеемся! Им нужна наша поддержка! Болеем за сборную Украины!».
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