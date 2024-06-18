Юрий САПРОНОВ: «Игрок сборной Украины плакал во время разговора после игры»

Украинский спортивный функционер Юрий Сапронов отреагировал на поражение сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Вчерашняя лента вся в высказываниях футбольных «экспертов». Просто ВСЯ страна Карлы Анчелотти, Пепы Гвардиолы и Юргены Клоппы.

Хайп. Хейт. Прямо вижу диван, надутые щеки, мизинцем козявки из носа, вытираемые о штаны, и пролитый кофе на клавиатуру. На уничтожение. Удивительно. Отовсюду бред, чушь и бессмыслица. Сборники распределены ими по бригадам ВСУ и отправлены на фронт. Стрелками и пулеметчиками. Сергей Ребров отправлен тренировать зачепиловский «Рефрижератор» в первенство закарпатской водокачки.

Алло! Это сборная нашей страны. Другой нет. Это первый матч. Да, плохо, очень плохо сыграли. Почему? Не знаю. Я не эксперт и не тренер. Возможно, перегорели, возможно, недооценили соперника. Да, не было эмоций, борьбы насмерть за каждый метр поля и самоотдачи. Еще два матча. Выводы будут сделаны, я уверен.

Я говорил по телефону с тремя игроками, которых давно и хорошо знаю. Один из них плакал. Мужик плакал. Мужик! Они подавлены.

Перестаньте хайповать, хейтить, ныть и скулить. Верим в сборную! Верим и надеемся! Им нужна наша поддержка! Болеем за сборную Украины!».