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  4. Юрий САПРОНОВ: «Игрок сборной Украины плакал во время разговора после игры»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 13:10 | Обновлено 18 июня 2024, 13:26
1335
5

Юрий САПРОНОВ: «Игрок сборной Украины плакал во время разговора после игры»

Украинский спортивный функционер отреагировал на поражение от Румынии

18 июня 2024, 13:10 | Обновлено 18 июня 2024, 13:26
1335
5
Юрий САПРОНОВ: «Игрок сборной Украины плакал во время разговора после игры»
Юрий Сапронов

Украинский спортивный функционер Юрий Сапронов отреагировал на поражение сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Вчерашняя лента вся в высказываниях футбольных «экспертов». Просто ВСЯ страна Карлы Анчелотти, Пепы Гвардиолы и Юргены Клоппы.

Хайп. Хейт. Прямо вижу диван, надутые щеки, мизинцем козявки из носа, вытираемые о штаны, и пролитый кофе на клавиатуру. На уничтожение. Удивительно. Отовсюду бред, чушь и бессмыслица. Сборники распределены ими по бригадам ВСУ и отправлены на фронт. Стрелками и пулеметчиками. Сергей Ребров отправлен тренировать зачепиловский «Рефрижератор» в первенство закарпатской водокачки.

Алло! Это сборная нашей страны. Другой нет. Это первый матч. Да, плохо, очень плохо сыграли. Почему? Не знаю. Я не эксперт и не тренер. Возможно, перегорели, возможно, недооценили соперника. Да, не было эмоций, борьбы насмерть за каждый метр поля и самоотдачи. Еще два матча. Выводы будут сделаны, я уверен.

Я говорил по телефону с тремя игроками, которых давно и хорошо знаю. Один из них плакал. Мужик плакал. Мужик! Они подавлены.

Перестаньте хайповать, хейтить, ныть и скулить. Верим в сборную! Верим и надеемся! Им нужна наша поддержка! Болеем за сборную Украины!».

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Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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Комментарии 5
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Умник
Ше за бред. Мужики на фронте плачут когда видят своего ребенка, жену, маму. В это я поверю. Но эти мужики максимально скромно ведут себя. Мы про них и не знаем. А перед нами миллионеры избалованые вниманием деньгами и вырощеные в удобстве тепле сыты выкормлены.
Дядя Юра, прежде писать херню нам болельщикам, оглянись мир велик, в нем живут люди разные с разными возможностями жить.
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+2
Володимир
Действительно , хватит скулить!!!   Случилось ! Но впереди две игры ! И это наша , твоя , украинец , сборная !!!!
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0
umnuy2
есть миллионы людей которым намного хуже чем плачущему миллионеру футболисту,так что жалости это не вызывает 
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0
maxim7777nikonov
Мы все ,конечно, болеем за сборную и переживаем. Но игрокам не нужно плакать после игры (это как в детском садике), а биться на поле ,особенно учитывая ситуацию в нашей стране.  И такого игрока как Лунин нужно просто гнать из сборной поганой метлой. Если думаете , что я сильно жестко написал, то почитайте уничтожительную реакцию на игру Лунина в Испанских СМИ. Они прямо пишут, что он во время игры думал не об игре, а о деньгах и будущем контракте.Они прямо пишу( как и наш Леоненко), что он забыл , что не в Реале вчера играл....где партнеры быстро восстанавливают статус кво. Лунин обиделся на Анчелоти. Смешно, учитывая опыт и знания  легендарного тренера и игрока.
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-2
Ярослав Ігорович
Українську вивчив?
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-2
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