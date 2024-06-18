Сантос намерен подать жалобу на Ювентус из-за трансфера Кайо Жорже
Бразилец недавно перешел в «Крузейро»
Неделю назад «Ювентус» продал бразильского форварда Кайо Жорже в «Крузейро». Теперь из-за этого трансфера туринский клуб оказался в центре скандала.
Дело в том, что летом 2021 года, когда «Ювентус» покупал Кайо Жорже у «Сантоса», в соглашении был прописан пункт, согласно которому туринский клуб при перепродаже форварда в другой клуб должен уведомить об этом «Сантос» и предложить ему подписать Кайо Жорже за ту же сумму, которая была предложена «Ювентусу» другим клубом.
Однако «Ювентус» не уведомил «Сантос» о намерении продать Кайо Жорже в «Крузейро». Теперь «Сантос» намерен подать жалобу в ФИФА на «Старую синьору».
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