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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продал форварда в Крузейро
Италия
11 июня 2024, 22:15 |
1151
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продал форварда в Крузейро

Кайо Жорже возвращается на родину

11 июня 2024, 22:15 |
1151
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продал форварда в Крузейро
x.com/cruzeiro

Бразильский «Крузейро» объявил о трансфере 22-летнего центрфорварда «Ювентуса» Кайо Жорже.

Футболист подписал с «лисами» полноценный контракт сроком на пять лет.

О сумме сделки не сообщается, но по неофициальной информации, «Ювентус» выручил от продажи Жорже около 7 миллионов евро.

Сезон-2023/24 Кайо Жорже на правах аренды отыграл за «Фрозиноне». Провел 20 матчей в Серии А и отличился 3 забитыми мячами.

«Ювентус» купил Жорже летом 2021 года за 7 миллионов евро из «Сантоса», однако за первую команду туринцев бразилец сыграл лишь 11 матчей, в которых голевыми действиями отличиться не сумел.

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Кайо Жорже Крузейро Ювентус трансферы трансферы Серии A
Алексей Сливченко Источник: ФК Крузейро
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