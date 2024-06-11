ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продал форварда в Крузейро

Бразильский «Крузейро» объявил о трансфере 22-летнего центрфорварда «Ювентуса» Кайо Жорже.

Футболист подписал с «лисами» полноценный контракт сроком на пять лет.

О сумме сделки не сообщается, но по неофициальной информации, «Ювентус» выручил от продажи Жорже около 7 миллионов евро.

Сезон-2023/24 Кайо Жорже на правах аренды отыграл за «Фрозиноне». Провел 20 матчей в Серии А и отличился 3 забитыми мячами.

«Ювентус» купил Жорже летом 2021 года за 7 миллионов евро из «Сантоса», однако за первую команду туринцев бразилец сыграл лишь 11 матчей, в которых голевыми действиями отличиться не сумел.