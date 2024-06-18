Оппонент для Шахова. Итоги жеребьевки квалификации Q1 Лиги Европы

18 июня в 16:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25.

В этом раунде участвуют 12 команд, которые поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги Европы 11 и 18 июля 2024 года.

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Тобол из Казахстана, за который выступает украинский хавбек Евгений Шахов, сыграет против клуба Ружомберок из Словакии.

Шериф из Тирасполя, который тренирует украинский специалист Юрий Гура, в соперники получил Зиру из Азербайджана с украинским полузащитником Эльдаром Кулиевым.

Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги Европы, а проигравшие перейдут в Q2 Лиги конференций.

Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.

Лига Европы 2024/25. Жеребьевка Q1

Матчи: 11 и 18 июля 2024 года