Оппонент для Шахова. Итоги жеребьевки квалификации Q1 Лиги Европы
В Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда ЛЕ
18 июня в 16:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25.
В этом раунде участвуют 12 команд, которые поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги Европы 11 и 18 июля 2024 года.
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Тобол из Казахстана, за который выступает украинский хавбек Евгений Шахов, сыграет против клуба Ружомберок из Словакии.
Шериф из Тирасполя, который тренирует украинский специалист Юрий Гура, в соперники получил Зиру из Азербайджана с украинским полузащитником Эльдаром Кулиевым.
Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги Европы, а проигравшие перейдут в Q2 Лиги конференций.
Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.
Лига Европы 2024/25. Жеребьевка Q1
Матчи: 11 и 18 июля 2024 года
- Ботев Пловдив (Болгария) – Марибор (Словения)
- Эльфсборг (Швеция) – Пафос (Кипр)
- Пакш (Венгрия) – Корвинул (Румыния)
- Шериф Тирасполь (Молдова) – Зира (Азербайджан)
- Лапи (Косово) – Висла Краков (Польша)
- Ружомберок (Словакия) – Тобол (Казахстан)
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