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Лига Европы
18 июня 2024, 16:15 | Обновлено 18 июня 2024, 16:32
579
0

Оппонент для Шахова. Итоги жеребьевки квалификации Q1 Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда ЛЕ

18 июня 2024, 16:15 | Обновлено 18 июня 2024, 16:32
579
0
Оппонент для Шахова. Итоги жеребьевки квалификации Q1 Лиги Европы
УЕФА

18 июня в 16:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25.

В этом раунде участвуют 12 команд, которые поделены на пары и проведут поединки Q1 Лиги Европы 11 и 18 июля 2024 года.

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Тобол из Казахстана, за который выступает украинский хавбек Евгений Шахов, сыграет против клуба Ружомберок из Словакии.

Шериф из Тирасполя, который тренирует украинский специалист Юрий Гура, в соперники получил Зиру из Азербайджана с украинским полузащитником Эльдаром Кулиевым.

Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги Европы, а проигравшие перейдут в Q2 Лиги конференций.

Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.

Лига Европы 2024/25. Жеребьевка Q1

Матчи: 11 и 18 июля 2024 года

  • Ботев Пловдив (Болгария) – Марибор (Словения)
  • Эльфсборг (Швеция) – Пафос (Кипр)
  • Пакш (Венгрия) – Корвинул (Румыния)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) – Зира (Азербайджан)
  • Лапи (Косово) – Висла Краков (Польша)
  • Ружомберок (Словакия) – Тобол (Казахстан)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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