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  4. Дарья Снигур – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
18 июня 2024, 15:22 |
78
0

Дарья Снигур – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Илкли

18 июня 2024, 15:22 |
78
0
Дарья Снигур – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

18 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) начнет выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

В первом раунде украинка сразится с Ипек Оз из Турции (№221 WTA). Время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Майей Джойнт (№179 WTA) или Симоной Вальтерт (№229 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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