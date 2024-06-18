Дарья Снигур – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) начнет выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

В первом раунде украинка сразится с Ипек Оз из Турции (№221 WTA). Время начала поединка – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Майей Джойнт (№179 WTA) или Симоной Вальтерт (№229 WTA).

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