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  4. Рубен ДИАШ: «Роналду олицетворяет то, что можно мечтать»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 16:16 |
147
0

Рубен ДИАШ: «Роналду олицетворяет то, что можно мечтать»

Защитник сборной Португалии поделился ожиданиями от матча против Чехии

18 июня 2024, 16:16 |
147
0
Рубен ДИАШ: «Роналду олицетворяет то, что можно мечтать»
УЕФА. Рубен Диаш

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Чехии:

«Мы знаем, каким качеством обладаем, и в каких условиях мы можем сделать что-то особенное. Наш успех на этом турнире будет зависеть от того, останемся ли мы свежими, с энергией и, после возникающих трудностей, от нашей способности продолжать расти во время соревнований.

Криштиану Роналду олицетворяет то, что можно мечтать и достигать многого. Очень приятно, что он с нами. У нас есть опыт работы со старшими игроками в сочетании с молодыми. Мы все имеем опыт в своих клубах и готовы к таким соревнованиям. На таком турнире, как Евро, мы должны укрепить дух.

Будет тяжело, независимо от того, кто будет играть. Мы знаем, что Чехия – сильная команда. Мы уже хорошо их знаем и, очевидно, сосредотачиваемся на том, что мы можем сделать, поэтому наше мышление направлено на управление нашими ожиданиями, нашими усилиями и на то, чтобы быть готовыми к соревнованиям.

Волнение – это всегда хорошо, поскольку оно делает нас сильнее и готовит нас ко всему, что может произойти, так что я бы сказал, что мы готовы!».

Матч Португалия – Чехия состоится 18 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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