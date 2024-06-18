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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 16:39 | Обновлено 18 июня 2024, 17:04
149
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Хорватия – Албания

19 июня в 16:00 в Гамбурге пройдет матч второго тура Евро-2024

18 июня 2024, 16:39 | Обновлено 18 июня 2024, 17:04
149
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Хорватия – Албания
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня в 16:00 по Киеву в Гамбурге состоится матч второго тура Евро-2024 в группе И между сборными Хорватии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Евро-2024 обе команды потерпели поражение. Хорваты со счетом 0:3 уступили Испании, а Албания проиграла 1:2 Италии.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Хорватия – Албания

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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