Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Румынии.

– Впереди игра против Словакии. Время исправить ошибки есть. Какие Ваши прогнозы или ожидания?

– Будет игра от обороны, будет «Сталинград». Будут искать возможности в контратаках. А такая тактика, как рулетка: повезет – не повезет. Надо рисковать. Словакия – очень неудобная сборная. Однако нам будет проще, чем с Румынией, будут играть, я уверен, на контратаках, а к этому наша сборная привыкла. Не действовать первым номером, к чему не привыкла.

– Не стоит ли против Словакии рискнуть и сыграть наконец в два форварда?

– Ребров – как покойный Фоменко. Очень осторожный. Да, нужно со словаками рисковать и играть с двумя форвардами, здесь я согласен. Но умеет ли Украина играть в два форварда? Умеем ли мы играть в атакующий футбол? Потому что хорошо играть, когда Бабогло фактически сам себе забивает гол на второй минуте.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.