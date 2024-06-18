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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 09:40 |
2831
6

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»

Бывший нападающий сборной Украины поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро

18 июня 2024, 09:40 |
2831
6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
dynamo.kiev.ua. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Румынии.

– Впереди игра против Словакии. Время исправить ошибки есть. Какие Ваши прогнозы или ожидания?

– Будет игра от обороны, будет «Сталинград». Будут искать возможности в контратаках. А такая тактика, как рулетка: повезет – не повезет. Надо рисковать. Словакия – очень неудобная сборная. Однако нам будет проще, чем с Румынией, будут играть, я уверен, на контратаках, а к этому наша сборная привыкла. Не действовать первым номером, к чему не привыкла.

– Не стоит ли против Словакии рискнуть и сыграть наконец в два форварда?

– Ребров – как покойный Фоменко. Очень осторожный. Да, нужно со словаками рисковать и играть с двумя форвардами, здесь я согласен. Но умеет ли Украина играть в два форварда? Умеем ли мы играть в атакующий футбол? Потому что хорошо играть, когда Бабогло фактически сам себе забивает гол на второй минуте.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 7
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Сміх
Який в дупу сталінград? Може пора радянським пердунам перестати тягнути совіцькі наративи? Може ще перед матчем крикнуть - "руцькіє не сдаються"? 
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+5
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Перець
Ви думаєте ,якщо така сама тактика бий біжи , то щось зміниться? 
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+1
Standard
Скажіть хтось пропитому лаптю, що є українські герої і міста фортеці.
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0
Ukraine
Навіщо всі ці відбірні матчі, кваліфікації, ліги націй, товариські матчі, ...
Якщо в клювий матч ЧЕ - вийти і попередні передачі катати, або через заднього... ?
В чому логіка?
Команда не підготовлена для ЧЕ 2024
Це шок
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-1
DK1961
Да никакого Сталинграда не будет. Будет тоже самое дыр-дыр. С голом (голами?) из-за очередной лажи матвиенко, замедлением всех атак Зинченко, срывом этих самых атак регбистом немудриком и готовящемся к продаже мудаковым. Сборная Украины с дау нецкой основой НИКОГДА не добивалась и не добьется хороших результатов. Лучшие выступления (2006 год чемп мира и 2021 чемп Европы) - основа киевляне. А осенью Ребров (или кто другой - не имеет значение) будет ради увеличения их трансфертной стоимости (по приказу и за бабло лохметовское) подгонять в сборную остальных крыс (типа бондаренки, крыськива, сцыкана и им подобных). При чётком руководстве лохметова и его "спонсировании" украинский футбол обречён. Минусуйте
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-2
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