Чемпионат Европы18 июня 2024, 16:40 | Обновлено 18 июня 2024, 17:49
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Германия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июня в 19:00 матч 2-го тура группового этапа Евро-2024
18 июня 2024, 16:40 | Обновлено 18 июня 2024, 17:49
534
0
В среду, 19 июня, в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.
Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.
Германия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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