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Евро
Германия
19.06.2024 19:00 - : -
Венгрия
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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 16:40 | Обновлено 18 июня 2024, 17:49
534
0

Германия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июня в 19:00 матч 2-го тура группового этапа Евро-2024

18 июня 2024, 16:40 | Обновлено 18 июня 2024, 17:49
534
0
Германия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.

Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.

Германия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Евро-2024 смотреть онлайн Германия - Венгрия сборная Германии по футболу сборная Венгрии по футболу
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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