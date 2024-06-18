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  4. МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 16:08 |
1233
1

МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»

Бывший нападающий сборной Украины вспомнил памятный для сине-желтых турнир

18 июня 2024, 16:08 |
1233
1
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
Артем Милевский

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский вспомнил памятный для сине-желтых чемпионат мира 2006 года и сравнил тогдашнюю ситуацию на групповом этапе с той, которая складывается у национальной команды на Евро-2024 после сокрушительного поражения от Румынии (0:3).

– Похожий момент был на чемпионате мира 2006, когда сборная Украины проиграла испанцам (0:4) в стартовом матче, но затем победила Саудовскую Аравию (4:0), Тунис (1:0) и вышла из группы. Расскажите, как тогда команда пережила поражение от испанцев и настроилась на следующие матчи?

– Ситуация немного похожа, но отличие в том, что у нас оставались игры с менее статусными соперниками. Что касается матча с испанцами, то я тогда был самым молодым в команде и с меня «взятки гладкие». Больше всего критики досталось в адрес наших ветеранов: Шевы, СаШо, Вороны. Наши дедушки после матча с Испанией собрались за ужином за бокалом вина и серьезно между собой поговорили по-мужски. Андрей Николаевич Шевченко тогда сказал: «Да, Испания сильнее нас. Но этот матч уже нужно забыть! Мы должны выйти из группы».

После этого разговора мы разнесли Саудовскую Аравию, обыграли Тунис и вышли из группы. И болельщики сразу сменили гнев на милость. Поэтому, надеюсь, нынешняя сборная Украины повторит наш путь.

– В 1/8 финала Вы прошли в серии пенальти Швейцарию. Что Вам говорили в команде после исполнения пенальти в стиле «паненки»?

– У нас в холодильнике постоянно стояло бутылок десять пива, которые могли себе позволить выпить ветераны после игры. После матча со швейцарцами Ворона открыл себе бутылочку пива, даже мне разрешил одну взять, мы с ним спрятались, закурили сигарету, и он говорит: «Малыш, если бы ты не забил, я бы тебе голову оторвал» – «Спокойно, мы уже там – в четвертьфинале». Воронин – замечательный человек, у меня с ним были очень хорошие отношения. Он меня в сборной взял под свое крыло, даже место в автобусе мне выделил возле себя.

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Артем Милевский сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу Евро-2024 Андрей Шевченко Андрей Воронин Украина - Швейцария
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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LexХХХ
МІЛЕВСЬКИЙ: «В 2006 у холодильнику збірної постійно було 10 пляшок пива»
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А чому десять?🤔 Гравців же 11-ть. Аааа... Всім по пляшці пива, а Мілі пляхан Хортиці)
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