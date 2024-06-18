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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 16:55 |
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Германия – Венгрия

19 июня в 19:00 в Штутгарте состоится матч 2-го тура Евро-2024

18 июня 2024, 16:55 |
200
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Германия – Венгрия
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию будет проводить видеосервис MEGOGO.

В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.

Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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