Чемпионат Европы18 июня 2024, 16:55 |
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Германия – Венгрия
19 июня в 19:00 в Штутгарте состоится матч 2-го тура Евро-2024
18 июня 2024, 16:55 |
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В среду, 19 июня, в 19:00 состоится матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию будет проводить видеосервис MEGOGO.
В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.
Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.
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