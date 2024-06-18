Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Тренер признался, что игроки попросили его выйти из раздевалки
17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.
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Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, что украинские футболисты попросили его выйти из раздевалки для разговора между собой после разгромного поражения от Румынии.
Подопечные Сергея Реброва в группе E следующий матч сыграют против национальной команды Словакии 21 июня, а против Бельгии украинцы сыграют 26 июня.
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Я как болельщик со стажем.
До вчера верил.
Сейчас абсолютно нет веры в эту сборную.
Нет настроя, нет банальных психов даже, всем насрать. Главное приехать на евро себя продать и свалить с Украины это главная цель.
Куча громких слов с прикрыванием за ЗСУ. Потому что это тренд.
На самом деле пофиг и пропасть между простыми болелами и мажорами в футболках сборной.
Можно було б і поглузувати з цього приводу, але після побаченого вчьора хочеться тільки, щоб ці виродки не обісрались ще більш надалі
Но... с кем связан успех сборной на ЧМ? с Блохиным. с непререкаемым авторитетом и ролью альфа самца.
Ребров изначально неправильно себя повел, воспринимая работу в сборной как "сотрудничество со звездами".
Где бы наши не играли, если это коллектив украинцев то нужна жесткость, дисциплина и единоначалие.
Не дивно що гравці вигнали тренера, не витримали нерви.
Був би Кварцяний получили б п***ди ще в перериві, що боялись би іти в роздягальню самі після матчу.
Який тренер, таке і відношення, така і гра.
Вы видели вчера румын? Они играли вдохновенно, как последний бой.
А Украина вальяжно и высокомерно... до 3 - 0. А потом просто растерянно.
Первый гол очень показателен потому, что его бы никогда не было, если бы игроки были эмоционально на взводе, если бы они боялись допустить ошибку.
Есть понятие славянского менталитета. Оно может не нравиться но оно есть. Нашим людям нельзя говорить: просто выйдите и играйте в свое удовольствие. Нужна накачка и жесткость за каждую ошибку. Тогда есть результат.