Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

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Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, что украинские футболисты попросили его выйти из раздевалки для разговора между собой после разгромного поражения от Румынии.

Подопечные Сергея Реброва в группе E следующий матч сыграют против национальной команды Словакии 21 июня, а против Бельгии украинцы сыграют 26 июня.