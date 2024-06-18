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  4. Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 10:41 |
12131
27

Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии

Тренер признался, что игроки попросили его выйти из раздевалки

18 июня 2024, 10:41 |
12131
27
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

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Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, что украинские футболисты попросили его выйти из раздевалки для разговора между собой после разгромного поражения от Румынии.

Подопечные Сергея Реброва в группе E следующий матч сыграют против национальной команды Словакии 21 июня, а против Бельгии украинцы сыграют 26 июня.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Дмитро Олійник Источник: Goal.com
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Комментарии 27
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Умник
Повтор 2016 года.
Я как болельщик со стажем.
До вчера верил.
Сейчас абсолютно нет веры в эту сборную.
Нет настроя, нет банальных психов даже, всем насрать. Главное приехать на евро себя продать и свалить с Украины это главная цель.
Куча громких слов с прикрыванием за ЗСУ. Потому что это тренд.
На самом деле пофиг и пропасть между простыми болелами и мажорами в футболках сборной.
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+9
Vitaliy Shevchenko
Ну все в наступному матчі почнуть розривати... Хтось ще ведеться на такі вісери? Так пох...що програли, все в житті буває, але ці безхарактерні створіння взагалі не боролись. Грали вони, а соромно мені. Бо я думав що вони не балаболи, а дійсно віддадуть все. Віддали, титул найгірша збірна турніру ваш. A то чудо на лавці, ТАК взагалі херой, навіть з Мальтою ми мучились. І звільнять його не скоро....бо це, нове, угрупування зайшло в укр.футбол надовго.
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+7
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Getman158
Позор вам Сережа!
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+6
Saar
Начальника попросили вийти. Той вийшов. Толку від такого начальника, що гравці йому не довіряють. Інша сторона: там були розбірки словесні, можливо не тільки. Але після цього атмосфери в колективі не буде. Хтось по любому затаїть образу. Це  і вильється на гру . Тому Реброву потрібно було не виходити, а гасити емоції ще при іскрі.
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+5
Turchenkoleg1
Мильна  бульбашка  лопнула. Два  удара  в  площину  воріт, і то - в  другому  таймі. А що  буде з Бельгієй та Словаччиной?????? Соромно  перед нашими  захисниками...
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+5
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Boodya
Типу "не заважав до матчу - не заважай і зараз"? Чи як?
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+4
potemkin78
слыш серёжа не ташни дай отдахнуть. так шо ли?
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+3
umnuy2
ну и кто там мог качать...если вообще никто не проявлял себя в игре.Если бы кто-то выпадал то те кто тащил могли пихать а так был диалог опущенных
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+3
johndow
Краще б перед грою його виставили, може про щось домовилися б, а то лебідь, рак і щука, а не збірна вчора була
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+3
Disiny7
А потім Матвієнко з Луніним вийшли з роздягальні в темних окулярах та на милицях...
Можно було б і поглузувати з цього приводу, але після побаченого вчьора хочеться тільки, щоб ці виродки не обісрались ще більш надалі
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+3
kadaad
О б о с р а л и с ь, обсыхают......
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+3
Gargantua
кстати Блохин никакой тактик, и провалился в Динамо, когда пришлось работать с легионерами европейцами.
Но... с кем связан успех сборной на ЧМ?  с Блохиным. с непререкаемым авторитетом и ролью альфа самца.
Ребров изначально неправильно себя повел, воспринимая работу в сборной как "сотрудничество со звездами".
Где бы наши не играли, если это коллектив украинцев то нужна жесткость, дисциплина и единоначалие.
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+2
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Ukraine
Яка підготовка до матчу, яка настанова на гру, .... такий і результат.
Не дивно що гравці вигнали тренера, не витримали нерви.
Був би Кварцяний получили б п***ди ще в перериві, що боялись би іти в роздягальню самі після матчу.
Який тренер, таке і відношення, така і гра.
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+2
Ruslan5050
Авторитетний коуч...
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+2
fedd1979
Нормальні взаємини )))
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+2
C.Пеклов
аха там Ярмола зі Степаном порішали,хто буде в складі на наступний матч,потім довели до відома Реброва.Серьога,ти шо жінка?
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+2
umnuy2
козлы уже второй день настроения нет из-за вас
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+1
Gargantua
Ребров прежде всего проваливает мотивационную составляющую.
Вы видели вчера румын? Они играли вдохновенно, как последний бой.
А Украина вальяжно и высокомерно... до 3 - 0. А потом просто растерянно.
Первый гол очень показателен потому, что его бы никогда не было, если бы игроки были эмоционально на взводе, если бы они боялись допустить ошибку.
Есть понятие славянского менталитета. Оно может не нравиться но оно есть. Нашим людям нельзя говорить: просто выйдите и играйте в свое удовольствие.  Нужна накачка и жесткость  за каждую ошибку. Тогда есть результат.
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+1
Play Games
Може вони його взагалі попросили вийти?😆😃 А не тільки з роздіввлки
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+1
Play Games
Попросили вийти щоб не стогнав. Бо знали що зараз як зкривиться і почне стогнати😆
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+1
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