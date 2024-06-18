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  4. Олег ДУЛУБ: «Румыния лишила Украину мысли и пространства»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 16:05 |
385
0

Олег ДУЛУБ: «Румыния лишила Украину мысли и пространства»

Известный тренер – о поражении сборной Украины

18 июня 2024, 16:05 |
385
0
Олег ДУЛУБ: «Румыния лишила Украину мысли и пространства»
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный белорусский тренер Олег Дулуб прокомментировал разгромное поражение Украины от Румынии (0:3) в первом туре Евро-2024:

«Хорошая аналитическая работа сборной Румынии. Они лишили Украину и мысли и пространства – низкий блок, закрытая середина. Моменты были показательны.

При игре против Мудрика, когда он все время в широкой точке ждал мяч, румыны за счет опорного полузащитника создавали ситуацию два против друга. Очень тяжело, потому что один страхует фланг, другой середину. Цыганков разнообразнее действовал, заходил внутрь, освобождая фланг».

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Олег Дулуб сборная Украины по футболу Евро-2024 Румыния - Украина сборная Румынии по футболу
Олег Дидух Источник: zbirna.com
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