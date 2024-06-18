Олег ДУЛУБ: «Румыния лишила Украину мысли и пространства»

Известный белорусский тренер Олег Дулуб прокомментировал разгромное поражение Украины от Румынии (0:3) в первом туре Евро-2024:

«Хорошая аналитическая работа сборной Румынии. Они лишили Украину и мысли и пространства – низкий блок, закрытая середина. Моменты были показательны.

При игре против Мудрика, когда он все время в широкой точке ждал мяч, румыны за счет опорного полузащитника создавали ситуацию два против друга. Очень тяжело, потому что один страхует фланг, другой середину. Цыганков разнообразнее действовал, заходил внутрь, освобождая фланг».