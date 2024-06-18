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Евро
Турция
18.06.2024 19:00 - : -
Грузия
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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 09:13 | Обновлено 18 июня 2024, 09:59
138
0

Турция – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 июня в 19:00 матч 1-го тура Евро-2024 в Дортмунде

18 июня 2024, 09:13 | Обновлено 18 июня 2024, 09:59
138
0
Турция – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июня в 19:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед чемпионатом Европы сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы сыграла вничью с Италией (0:0) и проиграла Польше (1:2), а грузинские футболисты, которых тренирует Вилли Скньоль, победила Черногорию 3:1.

На Евро-2024 в группе F, кроме Турции и Грузии, также выступают команды Португалии и Чехии.

Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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