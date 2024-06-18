18 июня в 19:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

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Перед чемпионатом Европы сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы сыграла вничью с Италией (0:0) и проиграла Польше (1:2), а грузинские футболисты, которых тренирует Вилли Скньоль, победила Черногорию 3:1.

На Евро-2024 в группе F, кроме Турции и Грузии, также выступают команды Португалии и Чехии.

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