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Украина. Премьер лига
18 июня 2024, 14:41 | Обновлено 18 июня 2024, 14:46
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2

Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере

Тут Кроос, Криш, Левандовский, Ярмола и другие

18 июня 2024, 14:41 | Обновлено 18 июня 2024, 14:46
691
2
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе и Криштиану Роналду

Крупные международные турниры – это не только большая футбольная ярмарка. Это еще и те, кто уйдут из этой ярмарки. Евро-2024 станет последней пробой пера сразу для нескольких звездных футболистов. Мы вспомним наиболее знаковых из них.

Тони Кроос

Возраст: 34 года
Национальность: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

С такой формой, как у Крооса, можно еще играть и играть. Ну, как минимум четыре года. Но немецкий плеймейкер заявил, что хочет уйти на пике. Свой пик на клубном уровне он уже прошел, завоевав с «Реалом» в нынешнем сезоне и Кубок чемпионов, и золото Ла Лиги. Евро-2024 станет для Тони последним турниром в его богатой на события карьере. И он наверняка сделает все от него зависящее, дабы этот его финишный рывок стал настоящей вишенкой на торте.

Лука Модрич

Возраст: 38 лет
Национальность: Хорватия

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Капитан и одновременно лучший футболист в истории национальной сборной Хорватии еще на год продлил отношения с «Реалом». Однако отношения со сборной Модрич уже вряд ли продлит. Не так давно опытнейший футболист заявил, что Евро-2024 станет для него «последним танцем за Родину». И он намерен «станцевать» его так, чтобы запомнить на всю оставшуюся жизнь.

Криштиану Роналду

Возраст: 39 лет
Национальность: Португалия

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Даже если ты человек-робот, все равно приходит момент, когда нужно остановиться. На момент следующего чемпионата Европы Роналду стукнет уже 43 года. Откровенно говоря, не верится, что в таком «преклонном» возрасте можно на высоком уровне играть на большом турнире, да еще и в атаке. К тому же, со своей национальной командой на континентальной арене Криш достиг всего, чего только можно достичь: становился и чемпионом Европы, и вице-чемпионом. Нынешний Евро станет для него шестым в карьере. Пора и честь знать.

Роберт Левандовски

Возраст: 35 лет
Национальность: Польша

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Лучший форвард в истории сборной Польши наверняка не откажется сыграть на следующем чемпионате мира – если туда «кадра» завоюет пропуск – но вот на следующем Евро мы вряд ли увидим Левандовского в составе национальной команды. Все-таки 39 лет – многовато для форварда. Тем более, что и сам Роберт намекал, про предстоящий Еврофорум в Германии может стать для него последним в карьере.

Оливье Жиру

Возраст: 37 лет
Национальность: Франция

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Лучший бомбардир сборной Франции уже официально заявил, что Евро-2024 станет для него последним опытом в составе «трехцветных». Жиру написал в одной из соцсетей, что «будет скучать» за матчами в национальной команде. Но пришло время дать дорогу молодым. И мы тоже будет скучать, Оливье.

Андрей Ярмоленко

Возраст: 34 года
Национальность: Украина

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Когда Андрей Ярмоленко возвращался в «Динамо» из зарубежных странствий, в прессе отчетливо промелькнуло сообщение, что Андрей проведет за свой родной клуб два сезона, после чего переберется на работу функционера в киевский клуб. Стало быть, можно с уверенностью утверждать, что Евро-2024 станет последним большим турниром для Ярмолы в футболке национальной сборной. А можем, и вовсе последним опытом игры на международном уровне.

Пепе

Возраст: 41 год
Национальность: Португалия

Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

На данный момент самым возрастным футболистом чемпионатов Европы является венгерский вратарь Габор Кирай. Известный своей «белой амуницией» вратарь сыграл за свою национальную команду на Евро в возрасте сорока лет. На Евро-2024 рекорд венгра может побить еще один звездный ветеран – защитник сборной Португалии Пепе. Оборонцу «Порту» уже 41 год, и ему стоит лишь единожды показаться на турнире в официальном поединке, и он уже войдет в историю. Но на этом наверняка будет поставлена точка. Вряд ли Пепе в возрасте 45 лет сыграет на следующем чемпионате континента.

Ян Вертонген

Возраст: 37 лет
Национальность: Бельгия

Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Вертонген

Вертонген является рекордсменом сборной Бельгии по числу сыгранных поединков: на его счету свыше 150 матчей. Возможно, прямиком после Евро-2024 опытнейший защитник «Андерлехта» и не уйдет со сборной на пенсию, однако на следующем Евро он вряд ли будет защищать цвета своей национальной сборной, ведь ему будет уже за сорок.

Мануэль Нойер

Возраст: 38 лет
Национальность: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Новость, о которой больше всех мечтает голкипер «Барселоны» и сборной Германии тер Штеген: о завершении карьеры в Бундестим Нойера. Мануэль якобы заверил немецкой прессе, что для него домашний чемпионат Европы станет последним большим турниром в качестве игрока «Манншафт». Вполне может быть, что кипер «Баварии» и передумает, и захочет уйти на футбольную пенсию после ЧМ-2026, но то, что на следующем чемпионате Европы он точно не сыграет, это практически очевидно.

Тарас Степаненко

Возраст: 34 года
Национальность: Украина

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Евро-2024 станет последним аккордом за сборную Украины не только для Андрея Ярмоленко, но и еще для одного ветерана сборной – Тараса Степаненко. Сложно представить, что капитан «Шахтера» будет играть за национальную команду и спустя четыре года. Время перемен в центре полузащиты сборной Украины может настать уже в матче со Словакией, где нам кровь из носу нужно реабилитироваться за позор в стартовом матче.

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статьи эксклюзив Евро-2024 Лука Модрич Тони Кроос Роберт Левандовски Оливье Жиру Пепе Андрей Ярмоленко Ян Вертонген Мануэль Нойер Тарас Степаненко
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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potemkin78
вся СбУ
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+1
OKs100
Уверен, что Роналду и Пепе мы увидим на следующем ЧЕ. 45 лет для спортсмена, это солидный возраст, но вполне позволяющий соперничать по скорости и выносливости с 20-ти летними, доказано многими видами спорта.
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