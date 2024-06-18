Томаш СОУЧЕК: «Мы не можем давать пространство Роналду»

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Португалии:

«Я доволен настроением. У нас был отличный тренировочный лагерь и пять дней в Гамбурге. В Лейпциге мы были два дня, и я и мои товарищи по команде чувствуем себя хорошо. Мы собираемся сыграть одну из важнейших игр в нашей карьере.

Мы знаем качество Португалии, они являются одними из фаворитов не только в группе, но и на турнире. Будет трудно, но мы хотим быть решительными с первой до последней минуты. Каждая секунда имеет значение.

Мы знаем, что если Криштиану Роналду получит момент, то он забьет. Мы не можем дать ему никакого пространства. Но дело не только в нем, у них есть еще 25 игроков из лучших команд Европы».

Матч Португалия – Чехия состоится 18 июня в 22:00 по киевскому времени.