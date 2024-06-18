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  4. Томаш СОУЧЕК: «Мы не можем давать пространство Роналду»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 15:59 |
108
0

Томаш СОУЧЕК: «Мы не можем давать пространство Роналду»

Полузащитник сборной Чехии поделился ожиданиями от матча против Португалии

18 июня 2024, 15:59 |
108
0
Томаш СОУЧЕК: «Мы не можем давать пространство Роналду»
УЕФА. Томаш Соучек

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Португалии:

«Я доволен настроением. У нас был отличный тренировочный лагерь и пять дней в Гамбурге. В Лейпциге мы были два дня, и я и мои товарищи по команде чувствуем себя хорошо. Мы собираемся сыграть одну из важнейших игр в нашей карьере.

Мы знаем качество Португалии, они являются одними из фаворитов не только в группе, но и на турнире. Будет трудно, но мы хотим быть решительными с первой до последней минуты. Каждая секунда имеет значение.

Мы знаем, что если Криштиану Роналду получит момент, то он забьет. Мы не можем дать ему никакого пространства. Но дело не только в нем, у них есть еще 25 игроков из лучших команд Европы».

Матч Португалия – Чехия состоится 18 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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