Чемпионат Европы17 июня 2024, 15:45 | Обновлено 17 июня 2024, 15:55
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ВИДЕО. Одна команда на поле благодаря 1 млн болельщиков на поле боя
17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене
17 июня 2024, 15:45 | Обновлено 17 июня 2024, 15:55
440
0
17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва стартует на Евро-2024.
Сборная Украины: Перед первой игрой на Евро мы хотим поблагодарить всех наших болельщиков, которые сегодня защищают Украину. Мы можем играть сегодня благодаря вам! Слава Украине!
ВИДЕО. Одна команда на поле благодаря 1 млн болельщиков на поле боя
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