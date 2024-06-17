17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

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Команда Сергея Реброва стартует на Евро-2024.

Сборная Украины: Перед первой игрой на Евро мы хотим поблагодарить всех наших болельщиков, которые сегодня защищают Украину. Мы можем играть сегодня благодаря вам! Слава Украине!

ВИДЕО. Одна команда на поле благодаря 1 млн болельщиков на поле боя