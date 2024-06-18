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WTA
18 июня 2024, 15:59 | Обновлено 18 июня 2024, 16:01
166
0

Катарина Завацкая – Гергана Топалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Италии

18 июня 2024, 15:59 | Обновлено 18 июня 2024, 16:01
166
0
Катарина Завацкая – Гергана Топалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

18 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Гайбе (Италия).

В матче первого круга основы украинка сыграет против болгарки Герганы Топаловой (№230 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №2 после матча Калиева – Паркс. Ориентировочное время начала поединка – 17:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Наталии Стефанович (№191 WTA) или Сары Эррани (№91 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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