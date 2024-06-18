Катарина Завацкая – Гергана Топалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Гайбе (Италия).

В матче первого круга основы украинка сыграет против болгарки Герганы Топаловой (№230 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №2 после матча Калиева – Паркс. Ориентировочное время начала поединка – 17:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Наталии Стефанович (№191 WTA) или Сары Эррани (№91 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА