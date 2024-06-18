Катарина Завацкая – Гергана Топалова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Италии
18 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Гайбе (Италия).
В матче первого круга основы украинка сыграет против болгарки Герганы Топаловой (№230 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №2 после матча Калиева – Паркс. Ориентировочное время начала поединка – 17:40 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Наталии Стефанович (№191 WTA) или Сары Эррани (№91 WTA).
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