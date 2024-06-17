Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

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Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал игру так:

«Пропущенные мячи? Вы все видели. Первый мяч – моя техническая ошибка, так получилось. Здесь нет никаких пояснений. Дальше просто не было видно мяча, немного удачи [в эпизоде ​​со вторым голом]. В эпизоде ​​с третьим голом не разобрались. Это наши ошибки, надо это исправить и двигаться дальше.

Как трудно после таких игр возвращаться? Трудно. Но матчи каждые три дня, нет выбора и времени. Следует восстанавливаться, переключаться и двигаться дальше.

Почему не смогли переломить ход игры? Сейчас трудно что-нибудь сказать. Не всегда удается ломать ход встречи. Все были заряжены. Больше подсказки были тактические, как исправить ситуацию. Все все прекрасно понимали, подсказки были тактические, что изменить, в чем добавить.

Выводы от игры? Если анализировать нашу игру и убрать ошибки, мы можем обыгрывать такие сборные – должны это делать. Надо просто не допускать ошибок».