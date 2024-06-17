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  4. Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 19:55 | Обновлено 17 июня 2024, 19:58
4423
11

Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ

Голкипер сборной Украины прокомментировал матч Евро-2024 с Бельгией

17 июня 2024, 19:55 | Обновлено 17 июня 2024, 19:58
4423
11
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лунин и Малиновский

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал игру так:

«Пропущенные мячи? Вы все видели. Первый мяч – моя техническая ошибка, так получилось. Здесь нет никаких пояснений. Дальше просто не было видно мяча, немного удачи [в эпизоде ​​со вторым голом]. В эпизоде ​​с третьим голом не разобрались. Это наши ошибки, надо это исправить и двигаться дальше.

Как трудно после таких игр возвращаться? Трудно. Но матчи каждые три дня, нет выбора и времени. Следует восстанавливаться, переключаться и двигаться дальше.

Почему не смогли переломить ход игры? Сейчас трудно что-нибудь сказать. Не всегда удается ломать ход встречи. Все были заряжены. Больше подсказки были тактические, как исправить ситуацию. Все все прекрасно понимали, подсказки были тактические, что изменить, в чем добавить.

Выводы от игры? Если анализировать нашу игру и убрать ошибки, мы можем обыгрывать такие сборные – должны это делать. Надо просто не допускать ошибок».

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Андрей Лунин
Николай Степанюк Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 11
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Перець
Після такої гри пропозицій може кардинально поменшати
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+3
an52
Цікаво, колись бувало, щоб голкіпер Реала настільки лажово грав на ЧЄ?
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+2
Serhii P.
Немає чого розбиратися - сідай на банку, нехай краще Трубін грає.
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+2
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samird
Луніну можна предʼявити за другий гол. Хоча і там було важкувато - перекрили і чужі, і свої. М'яч стрибнув в останній момент. Можна сказати, що не виручив. Перший гол - це цілковита "заслуга" Матвієнко (скільки він вже напривозив у збірній, ніхто не рахував?). Поки цей слоупок думав, що робити з мʼячем Луніну вже залишалося тільки виносити навмання. Хоча краще б вже за бокову вибивав (але зараз легко розмірковувати, а в нього там долі секунди були). Третій - там був нокдаун і провалила епізод ціла купа гравців. Але треба відзначити, що Луніну не вистачає фарту - регулярно він під роздачу від своїх потрапляє.
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+1
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Xvalenok03
Полностью согласен с луниным.
Первый гол это  его вина.
Хорошо что он сам в этом признался.
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0
maxim7777nikonov
Читай Лунин в Испанских СМИ ,что про тебя пишут в Испанских СМИ после твоих шедевров
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0
maxim7777nikonov
Лунин-ты позор Украины!!! Ты думаешь только о бабле......Амбициозный и глупый дурачок
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0
Xvalenok03
Вот. Сам признался.
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0
Saar
Що пояснювати!?? І ти хотів зарплату ,як у Куртуа і 1-й номер голкіпера Реала!???? Мля..не ставте його в збірній! Я ще до сих пір бачу 4 голи Сьорлота цьому недоголкіперу!
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-1
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