Чемпионат Европы17 июня 2024, 23:55 |
3744
8
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина
Сборная Украины уступила Румынии в первом туре чемпионата Европы-2024 по футболу
17 июня 2024, 23:55 |
3744
8
17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера сборной Сергея Реброва.
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина
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Комментарии 8
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Хочеться стерти собі пам'ять, після перегляду цього матчу
Показать Скрыть 2 ответа
та капец, все в тильте, там наверное шок
паспорту вже не той...
GANDON
Ти Серьожа більше з хитрим циганом Лучом спілкуйся, на тренування його запрошуй 😂🤡 а потім не дивуйся що вас румуни в гівно перемолотили
Боже, как его корежит от украиньскои.
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