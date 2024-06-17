17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера сборной Сергея Реброва.

ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина