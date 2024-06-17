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  4. ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 23:55 |
3744
8

ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 

Сборная Украины уступила Румынии в первом туре чемпионата Европы-2024 по футболу

17 июня 2024, 23:55 |
3744
8
ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина 
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера сборной Сергея Реброва.

ВИДЕО. Реакция Реброва на провальный старт Евро-2024 Румыния – Украина

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина видео
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Boodya
Хочеться стерти собі пам'ять, після перегляду цього матчу
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+3
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Дані Рохас
та капец, все в тильте, там наверное шок
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+1
Boris Korshun
паспорту вже не той...
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0
Андрей Головнин
GANDON
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0
dimando560
Ти Серьожа більше з хитрим циганом Лучом спілкуйся, на тренування його запрошуй 😂🤡 а потім не дивуйся що вас румуни в гівно перемолотили 
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-2
Wlad West
Боже, как его корежит от украиньскои.
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-4
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