ВИДЕО. Сын президента Сербии хотел ворваться в драку с английскими фанатами

На чемпионате Европы в Германии состоялись первые крупные беспорядки, когда английские хулиганы напали на сербов в ресторане в Гельзенкирхене.

Большинство нападавших были англичанами, что хорошо видно на некоторых видео. Вероятно, с ними также были и албанские хулиганы.

По информации хорватской прессы, Данило Вучич, сын президента Сербии Александра Вучича, также хотел принять во участие в потасовке, но его оттянула охрана.

На видео ниже видно, что Вучич пытался ворваться в конфликт, происходящий в нескольких метрах перед ним, но ему помешали члены военной полиции специального назначения «Кобра», которые были с ним в качестве личной охраны.

Albania and England vs. Serbia today in Germany. Fight before the game. pic.twitter.com/bCWi56D1Ci