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  4. Куртуа или Лунин? Мадридское дерби в ЛЧ. Названы составы Атлетико и Реала
Лига чемпионов
12 марта 2025, 20:49 | Обновлено 12 марта 2025, 20:54
1412
2

Куртуа или Лунин? Мадридское дерби в ЛЧ. Названы составы Атлетико и Реала

12 марта в 22:00 в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2025, 20:49 | Обновлено 12 марта 2025, 20:54
1412
2
Куртуа или Лунин? Мадридское дерби в ЛЧ. Названы составы Атлетико и Реала

12 марта в 22:00 в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встретятся «Атлетико» и «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота галактикос будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Мадридское дерби в ЛЧ. Названы составы Атлетико и Реала

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид стартовые составы Карло Анчелотти Диего Симеоне
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
спорт юей на ромашці гадає!??? Куртуа звичайно!
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-1
Ron Noiill
Вітаю катлєтіко з виходом у наступну стадію змагань.
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-1
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