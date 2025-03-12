Куртуа или Лунин? Мадридское дерби в ЛЧ. Названы составы Атлетико и Реала

12 марта в 22:00 в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встретятся «Атлетико» и «Реал».

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Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота галактикос будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Мадридское дерби в ЛЧ. Названы составы Атлетико и Реала