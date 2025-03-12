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Атлетико Мадрид
12.03.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
12 марта 2025, 06:51 | Обновлено 12 марта 2025, 07:14
46
0

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 22:00 ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2025, 06:51 | Обновлено 12 марта 2025, 07:14
46
0
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 марта в 22:00 в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встретятся «Атлетико» и «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет, скорее всего, против лондонского «Арсенала», который имеет большой перевес над ПСВ Эйндховен после первой игры (7:1).

За королевский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Ранее в 1/16 финала «Реал» дважды обыграл английский «Манчестер Сити» (3:2, 3:1).

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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