Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 марта в 22:00 ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
12 марта в 22:00 в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встретятся «Атлетико» и «Реал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).
Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет, скорее всего, против лондонского «Арсенала», который имеет большой перевес над ПСВ Эйндховен после первой игры (7:1).
За королевский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
Ранее в 1/16 финала «Реал» дважды обыграл английский «Манчестер Сити» (3:2, 3:1).
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шахтер не сумел переиграть Карпаты в поединке 21-го тура УПЛ
Команда не сумела обыграть Карпаты