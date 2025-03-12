Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

12 марта на «Метрополитано» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в прошлом сезоне в целом удержала позиции, оставшись в топ-4. Но, с другой стороны, это было непросто, и, возможно, именно финиш за спиной у Жироны подтолкнул к обновлению состава. Симеоне в итоге заполучил не всех, кого хотел бы - Довбик, например, предпочел Рому. Но все равно набор футболистов в его ростере заметно обновился. И этот вариант идет нос к носу с Барселоной и Реалом в Примере и играет с первым из них вничью в выездном полуфинале кубка.

Как и в Примере, в Лиге чемпионов не обошлось без проблем на старте - из первых трех туров два закончились поражениями. Но потом Гризманн и компания не потеряли ни единого очка: 5 побед, в том числе над ПСЖ и Байером. Это позволило отправиться напрямую в 1/8 финала, но уж тут жребий подкинул сложного, хотя и отлично знакомого противника. Которому еще и проиграли на выезде, пусть и минимально.

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Реал Мадрид

Клуб почему-то не может провести на высочайшем уровне два сезона кряду. Это в прошлом он доминировал в Примере и выиграл, в очередной раз, Лигу чемпионов. Сейчас же не зря снова поползли слухи о возможном прощании летом с Анчелотти. Да, он прибавил еще в 2024-м году Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Но при этом был разгромлен Барселоной в финале испанского Суперкубка и снова отстал от нее в Примере. Там, впрочем, все отнюдь не ясно, да и в кубке гранд ближе всего к финалу: он свой первый выездной матч у Сосьедада выиграл на выезде, пусть и 1:0.

Довольно противоречивы результаты у действующего обладателя титула в Лиге чемпионов. Он вышел в плей-офф, но осенью, за пять первых туров, проиграл трижды. Да и в феврале, хотя и дважды победил Манчестер Сити, вообще-то проигрывал в Англии, перевернув игру не без ошибок соперника. С соседом на Сантьяго Бернабеу получилось выиграть 2:1 - теперь хватит и ничьей для общего успеха.

Статистика личных встреч

В последнее время все дерби мадриленьо, в том числе и в этом сезоне, приносили в основное время результативные ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев есть шансы на реванш. Но в целом это равная пара, где оба снова выложатся максимально - верим, что снова будет тотал больше 2,5 голов(коэффициент - 1,68).