«Я такого не говорил». Топ-менеджер клуба УПЛ удивил заявлением
Владимир Генинсон призвал ждать официальных заявлений от «Колоса»
Украинский функционер Владимир Генинсон рассказал о состоянии дел в «Колосе». Специалист заявил, что пока не будет делать никаких заявлений.
– Так вы уже не работаете в Колосе?
– Я такого не сказал.
– Поэтому я и задаю вопросы. Руководство Колосса с вами попрощалось?
– Нет. Вы же не видели моего прощального поста. Обычно я делаю это красиво в соцсетях и все об этом знают. Никто со мной не прощался.
– Зашел на сайт Колосса в раздел «Менеджмент»...
– А там никого нет, всех убрали. Остались только президент, его супруга и генеральный директор.
– Почему?
– Как я люблю говорить: ждите новостей от Колоса. Чемпионат в разгаре и любому клубу нужна поддержка. Могу сказать, что моя трудовая книжка находится в Колосе.
Ранее сообщалось, что Руслан Костышин сменил Александра Поздеева в должности главного тренера «Колоса».
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