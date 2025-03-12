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  4. «Я такого не говорил». Топ-менеджер клуба УПЛ удивил заявлением
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 14:14 |
1346
0

«Я такого не говорил». Топ-менеджер клуба УПЛ удивил заявлением

Владимир Генинсон призвал ждать официальных заявлений от «Колоса»

12 марта 2025, 14:14 |
1346
0
«Я такого не говорил». Топ-менеджер клуба УПЛ удивил заявлением
ФК Колос. Владимир Генинсон

Украинский функционер Владимир Генинсон рассказал о состоянии дел в «Колосе». Специалист заявил, что пока не будет делать никаких заявлений.

– Так вы уже не работаете в Колосе?

– Я такого не сказал.

– Поэтому я и задаю вопросы. Руководство Колосса с вами попрощалось?

– Нет. Вы же не видели моего прощального поста. Обычно я делаю это красиво в соцсетях и все об этом знают. Никто со мной не прощался.

– Зашел на сайт Колосса в раздел «Менеджмент»...

– А там никого нет, всех убрали. Остались только президент, его супруга и генеральный директор.

– Почему?

– Как я люблю говорить: ждите новостей от Колоса. Чемпионат в разгаре и любому клубу нужна поддержка. Могу сказать, что моя трудовая книжка находится в Колосе.

Ранее сообщалось, что Руслан Костышин сменил Александра Поздеева в должности главного тренера «Колоса».

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Владимир Генинсон Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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