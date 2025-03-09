Перед матчем с Арсеналом фанаты Ман Юнайтед провели акцию протеста

9 марта перед матчем 28-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» состоялась акция протеста вблизи «Олд Трафорд».

Почти 5 тысяч болельщиков требовали отставки руководства клуба, назвав свою акцию маршем «медленной смерти» команды.

По информации Manchester Evening News, болельщики прошли от паба The Tollgate до стадиона с большим плакатом «RIP фан-культура».

Также они скандировали «Мы хотим, чтобы Глейзеи ушли».

Фанаты также выразили недовольство высокими ценами на билеты.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выступает очень плохо, занимая 14-ю строчку в АПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine