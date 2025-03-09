Перед матчем с Арсеналом фанаты Ман Юнайтед провели акцию протеста
Болельщики требовали отставки руководства
9 марта перед матчем 28-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» состоялась акция протеста вблизи «Олд Трафорд».
Почти 5 тысяч болельщиков требовали отставки руководства клуба, назвав свою акцию маршем «медленной смерти» команды.
По информации Manchester Evening News, болельщики прошли от паба The Tollgate до стадиона с большим плакатом «RIP фан-культура».
Также они скандировали «Мы хотим, чтобы Глейзеи ушли».
Фанаты также выразили недовольство высокими ценами на билеты.
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выступает очень плохо, занимая 14-ю строчку в АПЛ.
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