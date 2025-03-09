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Англия
09 марта 2025, 19:15 | Обновлено 09 марта 2025, 19:44
938
1

Перед матчем с Арсеналом фанаты Ман Юнайтед провели акцию протеста

Болельщики требовали отставки руководства

09 марта 2025, 19:15 | Обновлено 09 марта 2025, 19:44
938
1
Перед матчем с Арсеналом фанаты Ман Юнайтед провели акцию протеста
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта перед матчем 28-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» состоялась акция протеста вблизи «Олд Трафорд».

Почти 5 тысяч болельщиков требовали отставки руководства клуба, назвав свою акцию маршем «медленной смерти» команды.

По информации Manchester Evening News, болельщики прошли от паба The Tollgate до стадиона с большим плакатом «RIP фан-культура».

Также они скандировали «Мы хотим, чтобы Глейзеи ушли».

Фанаты также выразили недовольство высокими ценами на билеты.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выступает очень плохо, занимая 14-ю строчку в АПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Сильченко Источник: Manchester Evening News
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Вже давно минули часи, коли фани могли реально впливати на керівництво провідних клубів. Добре це чи погано, не знаю..
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