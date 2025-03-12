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  4. Сыграет ли Зинченко? После 7:1: обнародованы составы на матч Арсенал – ПСВ
Лига чемпионов
12 марта 2025, 20:55 |
961
1

Сыграет ли Зинченко? После 7:1: обнародованы составы на матч Арсенал – ПСВ

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 12 мара в 22:00, Александр – в старте

12 марта 2025, 20:55 |
961
1
Сыграет ли Зинченко? После 7:1: обнародованы составы на матч Арсенал – ПСВ
Коллаж Sport.ua

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы сыграют на арене Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Микель Артета и Петер Бош назвали стартовые составы своих подопечных.

Украинский футболист канониров Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут в полузащите.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.

Составы на матч Арсенал – ПСВ

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Арсенал Лондон Александр Зинченко стартовые составы ПСВ Арсенал - ПСВ Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Чорний
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