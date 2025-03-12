Сыграет ли Зинченко? После 7:1: обнародованы составы на матч Арсенал – ПСВ

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы сыграют на арене Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Микель Артета и Петер Бош назвали стартовые составы своих подопечных.

Украинский футболист канониров Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут в полузащите.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.

Составы на матч Арсенал – ПСВ