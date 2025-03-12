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Лига чемпионов
12 марта 2025, 20:35 | Обновлено 12 марта 2025, 21:19
429
0

Лилль – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор (обновляется)

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался 12 марта в 19:45

12 марта 2025, 20:35 | Обновлено 12 марта 2025, 21:19
429
0
Лилль – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Команды играют на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.

Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет против испанской «Барселоны».

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. 12 марта

Лилль (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 1:0

Видео голов: (обновляется)

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Лига чемпионов Лилль Лилль - Боруссия Д Боруссия Дортмунд видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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