Анчелотти принял решение по Лунину и Куртуа. Кто сыграет с Атлетико в ЛЧ?
Карло выпустит в старте Тибо, но Андрей может также получить свой шанс
12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым вратарем на этот матч – с первых минут сыграет Тибо Куртуа, он получил одобрение от врачей клуба и сможет сыграть в этом поединке. Однако Анчелотти сообщил Андрею Лунину, чтобы тот также был готов принять участие в матче. Карло принял решение выпустить украинца на серию пенальти, если до такого развития событий дойдет дело в поединке.
В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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