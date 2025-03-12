11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский Ливерпуль на стадионе Энфилд принимал французский клуб ПСЖ.

Первый матч неделей ранее в Париже на арене Парк де Пренс завершился победой английского клуба (1:0).

На 12-й минуте ответного матча Усман Дембеле открыл счет – 1:0 в пользу парижского клуба. 90 минут не хватило, по сумме двух матчей ситуация равная. Ливерпуль и ПСЖ сыграли овертаймы, а затем игра перешла в серию пенальти, в которой более точными оказались парижане – 4:1.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Луиса Энрике и Арне Слота.

ВИДЕО. Реакция Энрике и Слота после серии пенальти Ливерпуль – ПСЖ