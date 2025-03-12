Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Энрике и Слота после серии пенальти Ливерпуль – ПСЖ
Лига чемпионов
12 марта 2025, 10:24 |
231
0

ВИДЕО. Реакция Энрике и Слота после серии пенальти Ливерпуль – ПСЖ

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

12 марта 2025, 10:24 |
231
0
ВИДЕО. Реакция Энрике и Слота после серии пенальти Ливерпуль – ПСЖ
Коллаж Sport.ua

11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский Ливерпуль на стадионе Энфилд принимал французский клуб ПСЖ.

Первый матч неделей ранее в Париже на арене Парк де Пренс завершился победой английского клуба (1:0).

На 12-й минуте ответного матча Усман Дембеле открыл счет – 1:0 в пользу парижского клуба. 90 минут не хватило, по сумме двух матчей ситуация равная. Ливерпуль и ПСЖ сыграли овертаймы, а затем игра перешла в серию пенальти, в которой более точными оказались парижане – 4:1.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Луиса Энрике и Арне Слота.

ВИДЕО. Реакция Энрике и Слота после серии пенальти Ливерпуль – ПСЖ

По теме:
АНЧЕЛОТТИ: «Я помню каждую игру против Атлетико, и все они были равными»
«Они не привыкли». Симеоне – перед матчем с Реалом
Симоне ИНДЗАГИ: «Против Баварии мы сыграем так же»
Ливерпуль серия пенальти ПСЖ Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ Луис Энрике Арне Слот пресс-конференция видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль на 99,6% – чемпион АПЛ. Когда команда может оформить титул
Футбол | 12 марта 2025, 01:45 3
Ливерпуль на 99,6% – чемпион АПЛ. Когда команда может оформить титул
Ливерпуль на 99,6% – чемпион АПЛ. Когда команда может оформить титул

Однако рекордов по очкам и раннему чемпионству не будет

ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
Теннис | 11 марта 2025, 11:49 0
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли

Гаэль не сумел переиграть Григора, уступив в трех сетах

Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Футбол | 11.03.2025, 16:13
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
Футбол | 11.03.2025, 17:56
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 12.03.2025, 08:24
Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2025, 04:35 10
Теннис
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
10.03.2025, 23:58 2
Футбол
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
11.03.2025, 07:48 12
Футбол
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 9
Футбол
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
10.03.2025, 09:42 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
12.03.2025, 06:47 7
Футбол
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
10.03.2025, 08:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем