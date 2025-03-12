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  4. Александрия увеличила беспроигрышную домашнюю серию в лиге до 15 матчей
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 20:59 |
58
0

Александрия увеличила беспроигрышную домашнюю серию в лиге до 15 матчей

Последний раз подобный случай произошел в 2018 году

12 марта 2025, 20:59 |
58
0
Александрия увеличила беспроигрышную домашнюю серию в лиге до 15 матчей
ФК Александрия

«Александрия» в последнем поединке против «Оболони» одержала победу и увеличила свою домашнюю беспроигрышную серию в УПЛ до 15 матчей, что является клубным рекордом.

11 марта состоялся матч 21-го тура украинского чемпионата между командами «Александрия» и «Оболонь». Игра завершилась разгромной победой владельцев поля со счетом 4:0.

Домашняя беспроигрышная серия Александрии в УПЛ

  1. Рух (2:2, 2023/24)
  2. Днепр-1 (1:0, 2023/24)
  3. Динамо Киев (0:0, 2024/25)
  4. Шахтер (4:3, 2024/25)
  5. Колос (2:1, 2024/25)
  6. Левый Берег (2:0, 2024/25)
  7. Рух (1:1, 2024/25)
  8. Ворскла (1:0, 2024/25)
  9. Ингулец (2:1, 2024/25)
  10. Полесье (1:0, 2024/25)
  11. Карпаты (3:1, 2024/25)
  12. Черноморец (3:0, 2024/25)
  13. ЛНЗ (1:1, 2024/25)
  14. Заря Луганск (2:1, 2024/25)
  15. Оболонь (4:0, 2024/25)

Предыдущая самая длинная серия без поражений из 15 матчей длилась почти ровно год (16 сентября 2017 – 15 сентября 2018) и была прервана «Шахтером» (0:2).

В нынешнем сезоне чемпионата Украины «Александрия» располагается на второй строчке в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 2 поражения).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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