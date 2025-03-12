Александрия увеличила беспроигрышную домашнюю серию в лиге до 15 матчей

«Александрия» в последнем поединке против «Оболони» одержала победу и увеличила свою домашнюю беспроигрышную серию в УПЛ до 15 матчей, что является клубным рекордом.

11 марта состоялся матч 21-го тура украинского чемпионата между командами «Александрия» и «Оболонь». Игра завершилась разгромной победой владельцев поля со счетом 4:0.

Домашняя беспроигрышная серия Александрии в УПЛ

Рух (2:2, 2023/24) Днепр-1 (1:0, 2023/24) Динамо Киев (0:0, 2024/25) Шахтер (4:3, 2024/25) Колос (2:1, 2024/25) Левый Берег (2:0, 2024/25) Рух (1:1, 2024/25) Ворскла (1:0, 2024/25) Ингулец (2:1, 2024/25) Полесье (1:0, 2024/25) Карпаты (3:1, 2024/25) Черноморец (3:0, 2024/25) ЛНЗ (1:1, 2024/25) Заря Луганск (2:1, 2024/25) Оболонь (4:0, 2024/25)

Предыдущая самая длинная серия без поражений из 15 матчей длилась почти ровно год (16 сентября 2017 – 15 сентября 2018) и была прервана «Шахтером» (0:2).

В нынешнем сезоне чемпионата Украины «Александрия» располагается на второй строчке в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 2 поражения).