Александрия увеличила беспроигрышную домашнюю серию в лиге до 15 матчей
Последний раз подобный случай произошел в 2018 году
«Александрия» в последнем поединке против «Оболони» одержала победу и увеличила свою домашнюю беспроигрышную серию в УПЛ до 15 матчей, что является клубным рекордом.
11 марта состоялся матч 21-го тура украинского чемпионата между командами «Александрия» и «Оболонь». Игра завершилась разгромной победой владельцев поля со счетом 4:0.
Домашняя беспроигрышная серия Александрии в УПЛ
- Рух (2:2, 2023/24)
- Днепр-1 (1:0, 2023/24)
- Динамо Киев (0:0, 2024/25)
- Шахтер (4:3, 2024/25)
- Колос (2:1, 2024/25)
- Левый Берег (2:0, 2024/25)
- Рух (1:1, 2024/25)
- Ворскла (1:0, 2024/25)
- Ингулец (2:1, 2024/25)
- Полесье (1:0, 2024/25)
- Карпаты (3:1, 2024/25)
- Черноморец (3:0, 2024/25)
- ЛНЗ (1:1, 2024/25)
- Заря Луганск (2:1, 2024/25)
- Оболонь (4:0, 2024/25)
Предыдущая самая длинная серия без поражений из 15 матчей длилась почти ровно год (16 сентября 2017 – 15 сентября 2018) и была прервана «Шахтером» (0:2).
В нынешнем сезоне чемпионата Украины «Александрия» располагается на второй строчке в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 2 поражения).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Насим Хамед – о реванше Усик – Дюбуа
«Манчестер Юнайтед» уже летом хочет подписать украинца Лунина