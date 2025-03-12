Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ впервые в истории выиграл серию пенальти в еврокубках
Лига чемпионов
12 марта 2025, 20:10 | Обновлено 12 марта 2025, 20:23
328
1

ПСЖ впервые в истории выиграл серию пенальти в еврокубках

Это лишь второй случай, когда парижане дошли до серии 11-метровых в крупном европейском турнире

12 марта 2025, 20:10 | Обновлено 12 марта 2025, 20:23
328
1
ПСЖ впервые в истории выиграл серию пенальти в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

«Пари Сен-Жермен» в матче против «Ливерпуля» впервые в своей истории выиграл серию пенальти в еврокубках.

11 марта состоялась вторая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Ливерпуль» и «ПСЖ». Парижане одержали победу в основное время (1:0) и в серии пенальти (4:1).

Это лишь второй случай в истории, когда «ПСЖ» в крупных европейских соревнованиях дошел до серии пенальти. Свою первую серию 11-метровых в сезоне 2001/02 в Лиге Европы против шотландского «Рейнджерса» парижская команда проиграла (0:0, 0:0 пен. 3:4). Артета, Менди и Роналдиньо реализовали свои удары, а Почеттино, Окоча и Хайнце – нет.

По итогам двух матчей (1:1, пен. 4:1) подопечные Луиса Энрике вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По теме:
Ассист Гирасси, гол Байера. Боруссия Дортмунд вышла вперед в матче с Лиллем
Стали известны составы на матч Лиги чемпионов Астон Вилла – Брюгге
Динамо принадлежит неприятный антирекорд в Лиге чемпионов
Ливерпуль статистика ПСЖ Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ серия пенальти
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Футбол | 12 марта 2025, 00:47 32
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ

Подопечные Арне Слота пропустили в дебюте матча, не забили и отвратительно били пенальти

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 12 марта 2025, 06:47 7
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

Гранды украинского футбола дружно потеряли очки в матчах 21-го тура УПЛ

Виктор МОРОЗ: «Развернул машину за мгновения до теракта в Тель-Авиве»
Футбол | 12.03.2025, 15:03
Виктор МОРОЗ: «Развернул машину за мгновения до теракта в Тель-Авиве»
Виктор МОРОЗ: «Развернул машину за мгновения до теракта в Тель-Авиве»
Дарио СРНА: «Каждый раз одни и те же проблемы»
Футбол | 12.03.2025, 20:22
Дарио СРНА: «Каждый раз одни и те же проблемы»
Дарио СРНА: «Каждый раз одни и те же проблемы»
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2025, 04:35
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Джіджі - найкращий!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС – о звезде бокса: «Он был пьян во время боя. Что они курят?»
БРИЕДИС – о звезде бокса: «Он был пьян во время боя. Что они курят?»
10.03.2025, 23:01
Бокс
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
10.03.2025, 23:58 2
Футбол
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
12.03.2025, 07:38 6
Футбол
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 19
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
11.03.2025, 08:17 2
Футбол
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
12.03.2025, 06:45 22
Теннис
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
10.03.2025, 18:45 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем