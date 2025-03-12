ПСЖ впервые в истории выиграл серию пенальти в еврокубках

«Пари Сен-Жермен» в матче против «Ливерпуля» впервые в своей истории выиграл серию пенальти в еврокубках.

11 марта состоялась вторая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Ливерпуль» и «ПСЖ». Парижане одержали победу в основное время (1:0) и в серии пенальти (4:1).

Это лишь второй случай в истории, когда «ПСЖ» в крупных европейских соревнованиях дошел до серии пенальти. Свою первую серию 11-метровых в сезоне 2001/02 в Лиге Европы против шотландского «Рейнджерса» парижская команда проиграла (0:0, 0:0 пен. 3:4). Артета, Менди и Роналдиньо реализовали свои удары, а Почеттино, Окоча и Хайнце – нет.

По итогам двух матчей (1:1, пен. 4:1) подопечные Луиса Энрике вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.