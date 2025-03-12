Дарио СРНА: «Каждый раз одни и те же проблемы»
Легенда «Шахтера» – о ничьей с «Карпатами»
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о матче 21-го тура УПЛ против «Карпат», где «горняки» потеряли очки, сыграв в сухую ничью.
«Это была типичная наша игра, каждый раз одни и те же проблемы. Мы не забиваем голы, потом соперник закрывается, тянет время, замены – и конец, уже поздно что-то делать», – сказал Срна.
Сейчас «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 41 очко.
Ранее Срна рассказал о чемпионской гонке в УПЛ, заявив, что «горняки» не являются фаворитами даже на второе место.
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