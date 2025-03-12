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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 20:22 | Обновлено 12 марта 2025, 20:54
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1

Дарио СРНА: «Каждый раз одни и те же проблемы»

Легенда «Шахтера» – о ничьей с «Карпатами»

12 марта 2025, 20:22 | Обновлено 12 марта 2025, 20:54
1250
1
Дарио СРНА: «Каждый раз одни и те же проблемы»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о матче 21-го тура УПЛ против «Карпат», где «горняки» потеряли очки, сыграв в сухую ничью.

«Это была типичная наша игра, каждый раз одни и те же проблемы. Мы не забиваем голы, потом соперник закрывается, тянет время, замены – и конец, уже поздно что-то делать», – сказал Срна.

Сейчас «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 41 очко.

Ранее Срна рассказал о чемпионской гонке в УПЛ, заявив, что «горняки» не являются фаворитами даже на второе место.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер Дарио Срна
Дмитрий Олейник Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 1
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Mark4854590
Так може пора ці проблеми якось починати вирішувати? Бо само нічого не зробиться
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