Дарио СРНА: «Каждый раз одни и те же проблемы»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о матче 21-го тура УПЛ против «Карпат», где «горняки» потеряли очки, сыграв в сухую ничью.

«Это была типичная наша игра, каждый раз одни и те же проблемы. Мы не забиваем голы, потом соперник закрывается, тянет время, замены – и конец, уже поздно что-то делать», – сказал Срна.

Сейчас «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 41 очко.

Ранее Срна рассказал о чемпионской гонке в УПЛ, заявив, что «горняки» не являются фаворитами даже на второе место.