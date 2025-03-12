СРНА: «Александрия – фаворит на второе место, Динамо – на чемпионство»
Хорват заявил, что «горняки» делают слишком много подарков соперникам
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о чемпионской гонке в УПЛ, заявив, что «горняки» не являются фаворитами даже на вторую строчку.
«Мы должны на себя смотреть. Я считаю, что мы потеряли слишком много очков за чемпионство. Попробуем, но все же фаворит большой на чемпионство на сегодняшний день – «Динамо».
«Александрия» – фаворит на второе место. Мы должны что-то изменить. Столько подарков – это дорого стоит», – лаконично сказал Срна.
В нынешнем сезоне Шахтер занимает 41 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. В Александрии 47 баллов после 21 сыгранного матча, а «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 51 баллом.
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👉Гра ДК зовсім не вражає, їм просто дуже щастить. Наприклад, з ЛНЗ перемогу динамі вирвав гравець же суперника. Та й Зоря допомогла помилками в захисті.
👉А Шахтар навпаки домінував з тими ж Карпатами, але не фартить із голами...
Кияни ще можуть багато разів оступитись, чого щиро і бажаємо їм! 😊