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  4. СРНА: «Александрия – фаворит на второе место, Динамо – на чемпионство»
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 11:26 |
554
3

СРНА: «Александрия – фаворит на второе место, Динамо – на чемпионство»

Хорват заявил, что «горняки» делают слишком много подарков соперникам

12 марта 2025, 11:26 |
554
3
СРНА: «Александрия – фаворит на второе место, Динамо – на чемпионство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о чемпионской гонке в УПЛ, заявив, что «горняки» не являются фаворитами даже на вторую строчку.

«Мы должны на себя смотреть. Я считаю, что мы потеряли слишком много очков за чемпионство. Попробуем, но все же фаворит большой на чемпионство на сегодняшний день – «Динамо».

«Александрия» – фаворит на второе место. Мы должны что-то изменить. Столько подарков – это дорого стоит», – лаконично сказал Срна.

В нынешнем сезоне Шахтер занимает 41 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. В Александрии 47 баллов после 21 сыгранного матча, а «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 51 баллом.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Александрия
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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Keen Vision
Найкращий Шахтар в історії якийсь дивний.
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0
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
Ну то він так на радість котику каже, щоб муркотів👉 😸❤️ 😊
Але насправді ми так не вважаємо й віритемо в гірників до останнього❗🧡🖤 😊
👉Гра ДК зовсім не вражає, їм просто дуже щастить. Наприклад, з ЛНЗ перемогу динамі вирвав гравець же суперника. Та й Зоря допомогла помилками в захисті.
👉А Шахтар навпаки домінував з тими ж Карпатами, але не фартить із голами...
Кияни ще можуть багато разів оступитись, чого щиро і бажаємо їм! 😊
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-6
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