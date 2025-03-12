12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Команды играют на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.

На 5-й минуте экс-игрок донецкого «Шахтера» Исмаили отдал ассист на Дэвида, тот открыл счет в матче.

Гол между ног. Дэвид после ассиста экс-игрока Шахтера вывел Лилль вперед