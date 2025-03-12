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Лига чемпионов
12 марта 2025, 20:11 | Обновлено 12 марта 2025, 21:05
537
0

Гол между ног. Дэвид после ассиста экс-игрока Шахтера вывел Лилль вперед

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался 12 марта в 19:45

12 марта 2025, 20:11 | Обновлено 12 марта 2025, 21:05
537
0
Гол между ног. Дэвид после ассиста экс-игрока Шахтера вывел Лилль вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль – Боруссия Д

12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Команды играют на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.

На 5-й минуте экс-игрок донецкого «Шахтера» Исмаили отдал ассист на Дэвида, тот открыл счет в матче.

Гол между ног. Дэвид после ассиста экс-игрока Шахтера вывел Лилль вперед

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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