Пушич назвал главную проблему Шахтера: «Мы просто не умеем это делать»
Наставник сетует на реализацию
Наставник Шахтера Марино Пушич после ничьей 0:0 с Карпатами заявил, что главная проблема команды в сезоне – плохая реализация голевых возможностей.
«У нас просто нет умения забивать голы. И матч с Карпатами еще один пример в этом сезоне. Это разочаровывает. Такая история сезона. Судейство? Оно было не в нашу пользу, но говорить об этом не хочу. Нужно на себя смотреть и реализовывать моменты. И тогда все будет хорошо».
«Сейчас у нас перерыв на сборные, и, к сожалению, мы уходим на эту паузу не с хорошими ощущениями. Мы ожидали намного большего», – сказал Пушич.
Команда при игре в запасе отстает от лидера Динамо на 10 очков.
🧡 «Можу скаржитися тільки на відсутність забитих м’ячів, однак це найважливіше у футболі» 🎙— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 12, 2025
⚒️ Маріно Пушич – про гру з «Карпатами», дебют Аліссона та плани команди.#Shakhtar #КарпатиШахтар pic.twitter.com/auVq7Zm9DQ
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