Пушич назвал главную проблему Шахтера: «Мы просто не умеем это делать»

Наставник Шахтера Марино Пушич после ничьей 0:0 с Карпатами заявил, что главная проблема команды в сезоне – плохая реализация голевых возможностей.

«У нас просто нет умения забивать голы. И матч с Карпатами еще один пример в этом сезоне. Это разочаровывает. Такая история сезона. Судейство? Оно было не в нашу пользу, но говорить об этом не хочу. Нужно на себя смотреть и реализовывать моменты. И тогда все будет хорошо».

«Сейчас у нас перерыв на сборные, и, к сожалению, мы уходим на эту паузу не с хорошими ощущениями. Мы ожидали намного большего», – сказал Пушич.

Команда при игре в запасе отстает от лидера Динамо на 10 очков.