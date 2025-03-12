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  4. Пушич назвал главную проблему Шахтера: «Мы просто не умеем это делать»
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 18:19 | Обновлено 12 марта 2025, 18:47
1160
2

Пушич назвал главную проблему Шахтера: «Мы просто не умеем это делать»

Наставник сетует на реализацию

12 марта 2025, 18:19 | Обновлено 12 марта 2025, 18:47
1160
2
Пушич назвал главную проблему Шахтера: «Мы просто не умеем это делать»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник Шахтера Марино Пушич после ничьей 0:0 с Карпатами заявил, что главная проблема команды в сезоне – плохая реализация голевых возможностей.

«У нас просто нет умения забивать голы. И матч с Карпатами еще один пример в этом сезоне. Это разочаровывает. Такая история сезона. Судейство? Оно было не в нашу пользу, но говорить об этом не хочу. Нужно на себя смотреть и реализовывать моменты. И тогда все будет хорошо».

«Сейчас у нас перерыв на сборные, и, к сожалению, мы уходим на эту паузу не с хорошими ощущениями. Мы ожидали намного большего», – сказал Пушич.

Команда при игре в запасе отстает от лидера Динамо на 10 очков.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты - Шахтер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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514839
Шось  я вчора проти Карпат гольових моментів не побачив, від слова "зовсім". А от від Бруніньо, якого придбали за копійки , порівняно з новими гравцями Шахти, побачив.
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+2
Victor673256ua
Так а нащо тоді у клубі тренери? Хіба не для того щоб навчати футболістів. І нащо купували гравців, які не вміють забивати?
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0
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