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Чемпионат Европы
12 марта 2025, 16:50 | Обновлено 12 марта 2025, 16:52
1783
0

Двойной список игроков. Сборная Украины и команда U-21 отправились на сбор

Игроки молодежки до 16 марта будут работать с основной командой

12 марта 2025, 16:50 | Обновлено 12 марта 2025, 16:52
1783
0
Двойной список игроков. Сборная Украины и команда U-21 отправились на сбор
УАФ

Сборная Украины начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта.

В Испанию, где и пройдет первая встреча с бельгийцами, команда отправилась без легионеров, однако до 16 марта с основной командой будут тренироваться игроки молодежной сборной U-21.

В их числе и хавбек «Динамо» Владимир Бражко, который ранее не попал в основной список на матчи с Бельгией.

Сообщается, что игроки молодежки с 17 марта продолжат сбор в Турции.

Как обычно во время войны, дорога команды к месту назначения показалась тяжелой. Представители киевского «Динамо» и «Александрии» добирались в Варшаву из Киева, а «Шахтера», «Карпат» и «Полесья» – из Львова. Из столицы Польши наша команда должна вылететь в испанский город Аликанте, откуда перебраться в Бенидорм, где будет проходить тренировочный сбор.

19 марта сине-желтые планируют переехать в Мурсию, где 20 числа на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» состоится их первый матч плей-офф ЛН с Бельгией.

Список Сергея Реброва

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Алексей Сыч («Карпаты» Львов), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров («Плимут», Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Георгий Бущан («Аль-Шабаб» Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток («Остин», США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба – «Динамо» Киев), Дмитрий Крыськив («Шахтер» Донецк), Александр Зубков («Трабзонспор» Турция).

Игроки молодежной сборной, которые отправились на сбор

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Георгий Ермаков («Александрия»).

Защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев).

Полузащитники: Борис Крушинский («Полесье» Житомир), Александр Яцык («Заря» Луганск), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все – «Динамо» Киев).

Нападающий: Игорь Краснопир («Карпаты» Львов).

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сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 Лига наций Украина - Бельгия Бельгия - Украина Сергей Ребров Владимир Бражко
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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