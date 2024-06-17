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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 00:30 | Обновлено 17 июня 2024, 00:33
491
0

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Мюнхене

Виталий Миколенко занимался по индивидуальной программе

17 июня 2024, 00:30 | Обновлено 17 июня 2024, 00:33
491
0
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Мюнхене
УАФ

Сборная Украины провела предматчевую тренировку на поле стадиона «Арена Мюнхен» в преддверии стартового поединка Евро-2024 против Румынии.

За первые 15 минут за разминкой команды наблюдали около 80 представителей СМИ. Величественный вид домашней арены мюнхенской «Баварии», полностью декорированной в цвета Евро-2024, впечатляет и невольно дает ощутить особый статус финального турнира чемпионата континента. О клуб-хозяине напоминает гигантская эмблема на сиденьях, которая хорошо видна на пустом стадионе. На заполненных трибунах во время матча этот атрибут исчезнет.

После беговой работы и упражнений по разогреву мышц тренер по физподготовке Виталий Кулыба предложил игрокам упражнения на вес и скорость реакции. Такие задачи всегда вызывают оживление в коллективе, поэтому к основной части тренировки ребята подошли в приподнятом настроении.

После удержания мяча в квадратах главный тренер перешел к основной задаче официальной предматчевой тренировки – финализации всей предыдущей работы по подготовке тактической модели игры и определению стартового состава на матч. Решение Сергея Реброва будет известно за 75 минут до начала игры.

В общей группе работало 25 футболистов. В то же время Виталий Миколенко тренировался в индивидуальном режиме. В обновительной тренировке защитника была беговая работа, а также беговая работа с мячом. Процесс возвращения игровых кондиций защитника идет по плану, определенному медицинским штабом.

После часовой тренировки сине-желтые вернулись в гостиницу. 17 июня команду ждет старт Евро-2024. Атмосфера в коллективе рабочая: сзади – длительный подготовительный процесс, спереди – ожидаемая первая игра на чемпионате.

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Мюнхене

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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